Spannende KernImpulse mit Top-Speakern

Ernst Albrecht Vöhringer war zu Gast im Ralf Schumacher Kart Center. Der Wirtschaftsastrologe zeigte den Teilnehmern wie begeisterte Mitarbeiter zum unternehmerischen Erfolg beitragen.Mitarbeiter, die das tun was sie lieben, was ihre Bestimmung oder Leidenschaft ist, werden begeistert der Arbeit nachgehen und zum unternehmerischen Erfolg beitragen. Aber die Frage, die Ernst Albrecht Vöhringer stellt ist klar: Woher weiß man wofür Mitarbeiter brennen, bzw. wissen sie es überhaupt selbst. Mit der Wirtschaftsastrologie kann Vöhringer berechnen wer wofür brennt. „Wirtschaftsastrologie hilft unerschlossene Potenziale zu entdecken und die eigene Persönlichkeit sowie die anderer Menschen genauer kennenzulernen. Damit ist sie Handwerkszeug für Unternehmer, etwa um die richtigen Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter mit den richtigen Aufgaben und in passenden Bereichen im Berufsleben einzusetzen und weiterzubringen.“Spannend und eloquent brachte Ernst Albrecht Vöhringer das Thema Wirtschaftsastrologie dem Publikum nahe und weckte große Neugier auch bei anfangs skeptischen Zuhörern. Am Beispiel von zwei Teilnehmern erstellte er ein astrologisches Profil und zeigte so sehr anschaulich welche Möglichkeiten die Wirtschaftsastrologie bietet.Nach dem Vortrag kamen die Zuhörer mit Ernst Albrecht Vöhringer noch weiter ins Gespräch und es zeigte sich, dass es ihm gelungen war anfängliche Skepsis zu überwinden und Barrieren zu brechen. Er hat vielen neue Anhänger seiner Leidenschaft an diesem Abend gefunden.Ins Akzent Hotel zur Grünen Eiche hatte KernImpuls zum Vortrag mit Anna M.Tränkner geladen. Die Inhaberin der Mehrwert Werbeagentur setzte in ihrem Vortrag „Das Passwort zum Wachstum“ den Fokus auf Brandbuilding. In 90 spannenden Minuten machte Tränkner deutlich wie wichtig das Image für ein Unternehmen ist. Ein gutes Image lässt Unternehmen von der Konkurrenz abheben.Dabei erklärte sie, warum ein Image einer Unternehmung zum Wachstum verhelfen sollte und nicht nur zum Überleben, und wie wichtig es ist, dabei jederzeit die Unternehmensseele zu erhalten. Tränkner machte deutlich: „Images haben Macht. Ein gutes Markenimage kann den wirtschaftlichen Erfolg begünstigen, ein schlechtes Image kann den Erfolg behindern, denn es entscheidet über das Kundenvertrauen und beeinflusst damit die Nachfrage.“ Sie stellte den Anwesenden die Frage: „Was sind die Werte die ihr Unternehmen vertritt?“, und forderte sie auf „Betrachten Sie Ihre Kunden nicht als Kunden- sehen sie die Menschen und bauen Sie Beziehungen auf. Und vor allem pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen. Sie können dies durch ein Kundenmagazin mit spannenden Berichten gut unterstützen.“Nach einer 20-jährige Karriere als freie Fotografin und einem abgeschlossenen Studium mit Bestnoten in Marketing-Management und Marketing-Kommunikation, ist Anna M. Tränkner 2013 ihrer Vision gefolgt und gründete ihre eigene Werbeagentur. Als starker Partner für Marken, Menschen und Produkte überzeugt Anna M. Tränkner vielfältige Unternehmen mit Marketingstrategien, Marketing-Kommunikation, Branding, Corporate Identity und Image-Building.