Spannendes Tagessymposium lädt Unternehmer ein

Bad Segeberg (mp/em) „Versorgung und die dazu notwendige Wertschöpfungskette sind Grundlagen für unser Wirtschaftssystem“, erklärt Ernst Kreppenhofer von sentiero logistiq concepts, Hamburg, zuständig für die Ausrichtung dieser Veranstaltung, die in Fach-Kooperation mit dem Clustermanagement Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein und der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein durchgeführt wird. Die „nordic excellence convention 2011“ (kurz „nex-con“) setzt sich am 8. September von 9 bis 17.30 Uhr mit diesen und vielen weiteren Themen auseinander.



Versorgung kennt viele Bereiche, wie Ernährung, Life Science, Automobil, Medizin sowie Pharmazie, Mobilität, Industrie, Handel, Energie und Technologie, und benötigt viele Serviceanbieter und Dienstleistungen. Ernst Kreppenhofer erklärt: „Für alle Versorgungsbereiche gilt - sie sind individuell in ihren Aufgaben und in ihren Strukturen. Sie erfordern Fachkenntnisse in der Arbeit mit und für den Bereich sowie Fachkenntnisse für entsprechende Serviceleistungen. Und doch verfügen sie über bestimmte einheitliche Anforderungen bzw. Grundlagen - womit wir beim Kern unserer Veranstaltung sind: Alle Bereiche benötigen die Querschnittstechnologien IT und Logistik.“ „Kein Bereich kommt ohne Informations- und Kommunikationstechnologie aus; Versorgung und Supply Chain sind ohne Logistik nicht zu realisieren - und hier schließt sich der Kreis. Logistik ist heute ohne IT- und Kommunikationstechnik nicht zu betreiben und die IT wird von der Logistik versorgt“, so Kreppenhofer.



„Bestimmte Versorgungsbereiche und deren Anforderungen an die Supply Chain betrachten wir im Rahmen der Veranstaltung näher. Dazu gehören der Bereich Healthcare, die Sicherheit in der Supply Chain incl. IT und IT-Security, Automatisierungstechnologien und Outsourcing-Themen. Aber unsere Wirtschaft befindet sich im Umbruch. Die Anforderungen aus einem ausbalancierten Miteinander von Ökologie und Ökonomie setzen unter dem Stichwort Nachhaltigkeit einen umweltbewussten Umgang mit Rohstoffen, Energie Verkehr und Arbeit voraus.“ Ernst Kreppenhofer weiter: „Umweltbewusstes Management und eine ressourcenschonende Ökonomie werden Grundlage sinnvoller Wirtschaftsprozesse; Prozesse, die im Interesse unserer Erde heute beginnen müssen. Auch hierauf gehen wir im Rahmen der Veranstaltung ein. Diese Veranstaltung soll Plattform sein für den Austausch von Information und Wissen sowie von Anforderungen, Ideen und Lösungen in der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Lieferant, zwischen Anbieter und Anwender sowie in der Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.“



„Ich freue mich, dass ich diese Veranstaltung gemeinsam mit Herrn Kreppenhofer nach Bad Segeberg holen konnte. Das ist zum einen eine Chance für die lokalen Unternehmen dieser Branchen, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen“, erklärt Markus Trettin von der Stabstelle Wirtschaftsentwicklung in Bad Segeberg. „Zum anderen möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, den Wirtschaftsstandort Bad Segeberg- Wahlstedt den Ausstellern und Gästen zu präsentieren. Wir haben einige starke Unternehmen aus den Bereichen Ernährung, Medizin, Pharmazie, Industrie und Logistik zu bieten und ebenso Flächenpotenzial für weitere große Ansiedlungen. Ich freue mich auf interessante Gespräche an diesem Tag!“



Weitere Informationen über die „nex-con 2011“ im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg erhalten Unternehmer per Mail unter info@sentiero-logistiq.de.

Veröffentlicht am: 09.08.2011