Sparkasse Südholstein mehrfach ausgezeichnet

Neumünster/Kreis Segeberg/Kreis Pinneberg (em/lr) Die Sparkasse Südholstein freut sich gleich über drei Auszeichnungen durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA). Die Siegel, die das IVA zusammen mit FOCUS-MONEY und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) vergibt, bestätigen sowohl die hohe Beratungsqualität als auch die Zufriedenheit der Kunden mit ihrer Sparkasse.



Im Test „Kundenfreundlichste Banken 2014“ hat die Sparkasse Südholstein unter sämtlichen Banken und Sparkassen in Schleswig-Holstein den dritten Platz belegt. Ausschlaggebend hierfür waren die Bewertungen der Kunden auf dem Internet-Portal „meine-bankvor- ort.de“. Bewertet wurden die Sach- und Kundengerechtigkeit der Beratung sowie die Vor- und Nachbetreuung. Mit der guten Note 2,1 landete die Sparkasse Südholstein vor allen anderen Banken in ihrem Geschäftsgebiet. Das Siegel „Beste Beratung“ darf die Sparkasse insbesondere in den Städten Neumünster und Norderstedt tragen. Hier führte das IVA zusammen mit FOCUS-MONEY auch 2014 wieder die „City Contests“ durch, mit denen sie alljährlich bundesweit die Qualität der ganzheitlichen Kundenberatung in den größeren Städten überprüft. Dafür machen sich so genannte „Mystery Shopper“ auf die scheinbare Suche nach einer neuen Hausbank. Neben Filialbanken nahmen die Tester 2014 erstmals auch Online-Banken ins Visier.



Beim City Contest in Neumünster sicherte sich die Sparkasse Südholstein den Sieg bereits zum dritten Mal in Folge, und zwar mit der Traumnote 1,8. In Norderstedt – dem einzigen getesteten Bankenstandort im Kreis Segeberg – erreichte die Sparkasse Südholstein Platz 1 mit einer glatten 2,0. Ebenso wie in Neumünster übertrumpfte sie hier neben der regionalen Konkurrenz auch bundesweit vertretene Geldinstitute und Direktbanken. In Pinneberg reichte es in diesem Jahr nicht ganz zum Titel, doch auch dort bleibt die Sparkasse Südholstein nach ihrem Sieg 2013 weiterhin die beste regionale Bank. „Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter. Die mehrfachen Siege belegen eindrucksvoll, dass Beratungsqualität bei uns kein Zufall ist und sich die Kunden bei der Sparkasse Südholstein in den besten Händen befinden. Und dies trifft auch auf alle anderen Filialen zu, die nicht explizit durch das IVA getestet wurden“, betont Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.



Foto: Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann freut sich über die Auszeichnungen für die hochwertige Kundenberatung der Sparkasse Südholstein.

Veröffentlicht am: 24.07.2014