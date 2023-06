Veröffentlicht am 02.06.2023

Kaltenkirchen - Am 02.Juni erfolgte in der Nikolaus-Otto-Straße der symbolische 1. Spatenstich für das neue Lagerzentrum der Firma Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG. Auf einer Gewerbefläche von 15.781m² wird eine ca. 6.000² große Lagerhalle errichtet. In diesem von der Firma Bartram GmbH & Co. KG geplanten neuen Lagerzentrum werden sich nach Fertigstellung die zur Auslieferung bereitstehenden Maschinen sowie das komplette Versandlager befinden.



„Die Erweiterungsmöglichkeit der Firma Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG mit den damit verbundenen Zukunftsplänen sichert der Stadt Kaltenkirchen und der Region zusätzliche Gewinne an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen.“, so Bürgermeister Hanno Krause.



„Mit dem Bau des Lagerzentrums können wir die Produktion in den Betriebsstätten in der Gottlieb-Daimler-Straße erheblich stärken und ausbauen. Wir stoßen hier schon länger an unsere Grenzen und benötigen dringend mehr Lagerflächen für unsere fertigen Produkte. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, vorausschauend zu planen und zu wirtschaften, auch im Hinblick auf die benötigten Ressourcen im Produktionsprozess.“, erklärt Geschäftsführer Christof Dammeyer. „Das Gebäude, wie auch später die Bestandgebäude, wird mit Solarenergie ausgestattet. Durch die Erweiterung sind wir gut aufgestellt für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens. Wir beschäftigen derzeit 57 Mitarbeitende, fast genauso viele sind in der direkten Umgebung in Unternehmen tätig, die uns direkt zuarbeiten. Wir wollen hier eine Heimat schaffen, für alle, denen die Kabelverlegungstechnik, Rohrsanierung, Rohrverlegung und Asphaltrecycling genauso am Herzen liegt, wie uns.“



Die Firma Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG ist als Familienunternehmen seit 1984 in Kaltenkirchen ansässig.



Foto: Der symbolische 1. Spatenstich für das neue Lagerzentrum der Firma Bagela erfolgte durch (von links nach rechts): Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe, Bürgermeister Hanno Krause, den beiden Geschäftsführern der Fa. Bagela, Christof Dammeyer und Marco Bartz, sowie Bauleiter Matthias Magnussen (Fa. Dipl. Ing. Fr. Bartram GmbH & Co.KG) in Begleitung von Susanne Ammermann (Wirtschaftsförderung Stadt Kaltenkirchen) und Corinna Dammeyer.