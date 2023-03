Spezialisten für die Bedürfnisse der Landwirte

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/sh) Wie das Wetter auch wird, Landwirte müssen damit umgehen. Und so unberechenbar wie das Wetter ist manchmal auch das Verbraucherverhalten. Acker, Vieh und Hof wollen aber unabhängig von diesen Dingen bestellt und betreut werden. Auch die aktuelle Marktlage mit den sehr schwachen Preisen für Milch-, Schweine- und Getreideerzeugnisse hat zur Folge, dass die finanzielle Situation in vielen landwirtschaftlichen Betrieben sehr angespannt ist.



„Damit unsere Landwirte in der Region auch in ertragsschwachen Phasen liquide bleiben, haben wir intelligente und flexible Finanzierungsformen für sie entwickelt“, erklärt Boris Fenker. Er gehört zum Team der Agrarwirtschaftsexperten der Sparkasse Südholstein. Vier Spezialisten kümmern sich federführend um die Kunden der „grünen Branche“. Sie wissen um die Anforderungen, denen sich moderne Betriebe heute stellen müssen, um am Markt dauerhaft erfolgreich zu sein. Die Belange der heimischen Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor in der Region und deren Förderung sind ihnen ein persönliches Anliegen. „Ganz gleich, wie groß das Unternehmen ist oder welchen Beratungs- und Finanzierungsbedarf es hat: Mit der Sparkasse Südholstein sichert sich jeder Landwirt den Zugriff auf die Expertise und Finanzkraft von Europas größter Finanzgruppe und genießt zugleich die individuelle Betreuung vor Ort. Wie sie nur ein Finanzinstitut leisten kann, das mit den lokalen Gegebenheiten vertraut ist“, erklärt Lars Bünning, der die Kunden im Kreis Segeberg betreut.



Mit ihren Produkten bietet die Sparkasse den Landwirten die notwendigen Handlungsspielräume. Für größere Investitionen wie die Erweiterung von Produktionsstätten oder die Anschaffung von Maschinen stehen außer zinsgünstigen Darlehen auch Leasing-Lösungen zur Verfügung.



„Wir analysieren gemeinsam den Investitionsbedarf und erstellen ein passgenaues Finanzierungskonzept, das alle Alternativen und verfügbaren Fördermittel miteinbezieht“, so Ruben Pannenborg, Agrarexperte für die Kunden im Kreis Pinneberg. Sein Kollege Andre Hilberink ergänzt: „In den nächsten Jahren stehen viele Landwirte und Agrarbetriebe vor der Herausforderung, ihre Nachfolge zu regeln. Dieses Thema gilt es frühzeitig anzupacken. Und auch bei der Absicherung der privaten und betrieblichen Risiken und der Vorsorge für das Alter stehen wir mit unserem Know-how und unserem Netzwerk zur Seite.“



Foto: Lohnunternehmer Nico Marquardt aus Bebensee fühlt sich bei seiner Investition in die neue Gülleausbringtechnik gut beraten. Hier präsentiert der Geschäftsführer des Familienunternehmens (oben) seine Düngemaschine, mit dabei die Agrarspezialisten der Sparkasse Südholstein Lars Bünning (von rechts), Boris Fenker und Rabea Kaack.

Veröffentlicht am: 17.08.2016