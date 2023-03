Sport- und Marketingevents 2012

Norderstedt (em) Die Norderstedter Event- und Marketingagentur ATW bietet auch Fullservice für Sportevents.



In diesem Jahr wird für vier Wochen der Fußball das Thema Nr. 1 sein. Die Norderstedter Eventund Marketingagentur steht für die komplette Organisation von Sportveranstaltungen gerne zur Verfügung. „Bieten Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern ein außergewöhnliches Erlebnis“, so Thomas Will.



Seit vielen Jahren betreut die Agentur erfolgreich namhafte Kunden, die zu den großen Fußballereignissen Events für ihre Kunden ausrichten. Vom Beamer über Tontechnik, Zelte sowie das Catering organisiert das Team um Thomas Will alles für erfolgreiche Events.

Die Spezialisten übernehmen alle Aufgaben und sorgen für einen reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung. Neu im Programm ist die Buzzer-Spielshow, die hervorragend für Sportevents eingesetzt werden kann. Die Buzzeranlage kann optional mit Moderation und Technik gebucht werden.



Weitere Informationen und ein kostenloses Angebot sendet das Team gerne unverbindlich zu. „Wir freuen uns auf Ihre Anfrage“.

Veröffentlicht am: 29.02.2012