Sprechen bewegt  Wie wir empathisch klingen

Sprechen bewegt. Sprechen verändert. Sprechen offenbart unsere Gefühle und erleichtert Kommunikation - meistens. Treffen wir noch den richtigen Ton, ist alles gut. Doch was, wenn Kommunikation nicht gelingt?



Was, wenn sowohl die Wortwahl als auch der Ton die Musik verderben und der andere nur Bahnhof versteht? Sowohl im Berufs- als auch im Privatleben passiert es immer wieder – wir haben keine blasse Ahnung, warum wir andere nicht verstehen und umgekehrt. Der Perspektivwechsel zeigt: Es gibt zu jedem Thema eine eigene Landkarte und eine eigene Resonanz. Hören Sie von der Stimmexpertin Monika Hein, welche Töne die Herzen verbindet und welche Worte so wirken, dass wir einander immer besser verstehen. In diesem Vortrag erfahren die Zuhörer, was es bedeutet, die eigene Wahrnehmung zu überprüfen und sich auf das Erleben des Gegenübers einzulassen.

Veröffentlicht am: 31.10.2016