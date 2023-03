Sprungbrett für die Karriere

Hamburg (em/ls) Seit mehr als 24 Jahren offeriert die HIT GmbH zukunftsweisende und marktgerechte Personalkonzepte in den Bereichen Handwerk, Industrie und Technik.



Große Unternehmen wie Airbus, Aurubis, Bosch, Lufthansa Technik und Nordex Energy sowie Meiller und Vestas zählen zu den langjährigen Kunden. Arbeitnehmern bietet der Personaldienstleister deutschlandweit Kontakte zu interessanten Unternehmen und somit ein ideales Karrieresprungbrett. Denn bei HIT mündet eine Vielzahl der Arbeitnehmerüberlassungen in eine direkte Übernahme durch das Kundenunternehmen. Zudem profitieren die Mitarbeiter neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag nach den Tarifbestimmungen des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen von passgenauen Qualifizierungen bei anerkannten Bildungsträgern. HIT ist ISO zertifiziert und erhielt für sein freiwilliges Engagement im Arbeitsschutz das „Arbeitsschutz mit System“-Zertifikat (AMS) der gesetzlichen Unfallversicherung VBG. Auch der Umwelt- und Klimaschutz liegt dem Unternehmen am Herzen. Im vergangenen Jahr wurde HIT deshalb im Rahmen des Ökoprofit- Clubs Umweltpartner der Stadt Hamburg. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Dienstleistungen zu optimieren. Unter anderem stellen wir in Hamburg neuen Mitarbeitern einen Neubürger-Coach zur Seite, der ihnen dabei hilft, sich nach einem Umzug in der Hansestadt gut einzuleben“, erläutert Karen Teske, Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung bei der HIT GmbH, ihr Engagement.



Foto: Karen Teske ist schon seit 16 Jahren für das Unternehmen in Hamburg tätig.

Veröffentlicht am: 23.07.2013