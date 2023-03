Staffelstart der Führungskräfteschmiede

Hamburg (em) Sie sind seit Kurzem Führungskraft oder streben eine Führungsposition an? Sie wollen sich auf die Übernahme einer Führungsposition vorbereiten oder Ihre Führungsskills ausbauen? Die Führungskräfteschmiede unterstützt Sie dabei



In einer dreiteiligen Workshop-Reihe erlernen Sie gemeinsam mit anderen Nachwuchskräften die Basics der Führung und reflektieren Ihre eigene Rolle als Führungskraft. Ein Paket an Business Coachings unterstützt die Reflexion und den Transfer des Gelernten in Ihren Arbeitsalltag. Die quartalsweise stattfindende Fachvortragsreihe ergänzt das Angebot und bestärkt das Netzwerk.



In drei Workshops erhalten Sie an jeweils 1,5 Tagen ein umfassendes Paket an Handwerkszeug auf fachlicher, persönlicher und zwischenmenschlicher Ebene. Ein hoher Praxisbezug, viel Raum für Übungen und der Austausch mit anderen Nachwuchs-Führungskräften ermöglichen ein nachhaltiges Lernergebnis.



Lernen Sie uns und unser Programm in einem unverbindlichen kostenfreien Vorgespräch kennen und prüfen Sie, ob das Programm zu Ihnen passt! Weitere Informationen erhalten Sie auch direkt auf unserer Website www.fuehrungskraefteschmiede.de oder telefonisch unter 040 334241-432.



27.01.2017 | 16:30 Uhr | Haus der Wirtschaft Hamburg | Kapstadtring 10, 22297





Veröffentlicht am: 13.01.2017