Stahl, Eisenwaren, Holz & Baustoffe aus einer Hand!

Barmstedt/Elmshorn (mp/em) 40.000 Lagerartikel auf über 50.000 Quadratmetern Lagerund Verkaufsfläche bietet bauXpert KremerGlismann an den beiden Standorten Barmstedt und Elmshorn.



„Die Firmengeschichte und das heutige Aussehen machen uns sehr stolz“, erklärt Dipl.-Kfm. Ulf Kremer, geschäftsführender Gesellschafter von bauXpert KremerGlismann.



Alles aus einer Hand

Was 1853 mit einer kleinen Zimmerei in Barmstedt (Fam. Glismann) bzw. 1929 mit einem örtlichen Eisenhandel in Elmshorn (Fam. Kremer) begann, hat sich zu einem mittelständischen Unternehmen mit heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter entwickelt. In nunmehr vierter Generation ist bauXpert Kremer- Glismann der einzige Anbieter in der Region, der aus einer Hand Stahl, Eisenwaren, Holz und Baustoffe führt und liefert. Im Sortiment finden sich weiterhin Werkzeuge, Bauelemente sowie Artikel aus dem Bereich Arbeitsschutz. Der eigene Fuhrpark mit elf modernen Lkws mit Ladekränen garantiert eine individuelle Lieferung der bestellten Waren, zum Beispiel direkt auf die Baustelle. Dabei liegt der Fokus des Teams auf der Richtigkeit, Sauberkeit und Termintreue der bestellten Ware.



Kunden vertrauen den Xperten

„Kein Wunder, dass uns heute mehrere tausend zufriedene gewerbliche und private Kunden vertrauen – und das schon seit vielen Jahrzehnten“, so Ulf Kremer weiter. Die Basis für diesen Erfolg stellen die konsequent mittelständische Struktur und vor allem aber die kompetente Beratung und aktive Kundenbetreuung dar. „Unsere Kunden sind für uns die Nummer eins. Unabhängig davon, ob sie als Handwerksbetrieb, Industrieunternehmen, Dienstleister oder als Privatkunden zu uns kommen und unabhängig, ob sie für mehrere tausend oder für wenige Euro Ware erwerben“, erklärt der Geschäftsführer. „Weil uns jeder Kunde wichtig ist, pflegen wir die Nähe zu ihnen über ein motiviertes Team sowie über umfassende Serviceund Logistikleistungen.“ Über die bauXpert-Gruppe sichern Ulf Kremer und sein Team aufgrund des gemeinsamen Einkaufs ein optimales Preis-Leistung-Verhältnis und umfassende Dienstleistungsprodukte. Darüber hinaus gibt die Arbeit im Netzwerk bauXpert KremerGlismann die Chance, neueste Entwikklungen und Tendenzen direkt an die Kunden weiterzuleiten.

Veröffentlicht am: 30.07.2012