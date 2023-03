Stahl-, Metall- und Rohrleitungsbau sind ihre Stärke

Neumünster (mp) Der Standort Neumünster überzeugt durch eine gute Infrastruktur, dass fanden auch Carsten Bettin und Jens Manikowski und gründeten daher im Mai 2007 ihr Unternehmen MB Anlagentechnologie GmbH & Co. KG in der Schwanenstadt.



Heute – fünf Jahre später – hat sich das Unternehmen in den Bereichen Stahl-, Metall- und Rohrleitungsbau einen Namen gemacht. „Wir profitieren von dem positiven Synergieeffekt der Verknüpfung“, erklärt Carsten Bettin. Die MB Anlagentechnologie GmbH & Co. KG ist nicht nur lokal, sondern auch international, beispielsweise in Schweden, Dubai und Brasilien, tätig. „Wir haben die TÜV-Zulassung nach 18800 Klasse E im Bereich Stahlbau“, so Carsten Bettin weiter. „Ebenfalls haben wir die Zulassung für Druckgeräte nach AD 2000 HPO“, ergänzt Jens Manikowski. Die MB Anlagentechnologie GmbH & Co. KG übernimmt für ihre Kunden aber nicht nur die Bereiche Fertigung und Konstruktion, sondern auch die Komplettleistung von A bis Z.



„Uns ist es wichtig, immer schnell und flexibel auf die einzelnen Kundenwünsche zu reagieren. So sind auch kurzfristige Einsätze im Ausland kein Problem“, betonen Bettin und Manikowski. Um auch in der Zukunft sehr gut aufgestellt zu sein, bildet das Unternehmen ihre eigenen Nachwuchskräfte aus. In 2011 wurden zwei Lehrlinge zum Konstruktionsmechaniker eingestellt.

Übrigens in einem Monat verarbeitet das Unternehmen rund 120 bis 140 Tonnen Stahl im konventionellen Bereich.

