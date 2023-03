„Standard ist für uns ein Fremdwort!“

Neumünster (ls/ab) Hochwertige und erstklassige Komplettlösungen! Die inotec Barcode Security GmbH steht nicht nur in Deutschland für anspruchsvolle Barcodes und RFID Kennzeichnungen, sondern auch im Ausland wird die Qualität großgeschrieben.



Bereits seit 1978 werden die hochwertigen Barcodes- und RFID Etiketten im Hauptsitz in Neumünster sowie in den Niederlassungen Frankreich, England, den Niederlanden und der Tschechischen Republik produziert und sind aus dem täglichen Bedarf nicht mehr wegzudenken. „Bei uns finden Sie keine Standardlösungen. Wir sind spezialisiert auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden einzugehen und entwickeln unsere RFID Etiketten und Barcodes individuell und entsprechend“, erklärt Marcus Muschke. Eine weitere Besonderheit bei inotec ist die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In dieser werden neben der Produktinnovation auch alle Produkte im hauseigenen Labor auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. In verschiedenen Testverfahren wird die Funktion von Barcode- und RFID Etiketten geprüft, sodass diese auch unter erschwerten Bedingungen funktionieren. „Sollten Sie für Ihre sehr spezielle Anwendung noch kein passendes Produkt gefunden haben, sprechen Sie uns gern an. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine passende Lösung“, verspricht Marcus Muschke abschließend.





Foto: Barcodes und RFID Kennzeichnungen sind aus dem täglichen Bedarf nicht weg zudenken.

Veröffentlicht am: 21.11.2013