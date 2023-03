Standortverstärkung für Norderstedt

Norderstedt (em) Mit einem beherzten Schnitt durch das symbolische Absperrband haben Norderstedts Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote und Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein, jetzt die neuen Büros der Firmenkundenbetreuung an der Ulzburger Straße eröffnet.



Gemeinsam begrüßten sie ihre Gäste aus Wirtschaft und Politik, denen die Sparkasse ihre persönlichen Ansprechpartner und ihr verbessertes Dienstleistungsangebot für Unternehmer präsentierte. „Norderstedt ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort für die Region, dem wir mit einer verstärkten Präsenz vor Ort noch besser als bisher gerecht werden wollen. Besonders dem Mittelstand bieten wir hier nun noch kürzere Wege und eine hochqualifizierte Beratung wie kaum ein anderer Finanzdienstleister. Darauf sind wir sehr stolz“, betonte Martin Deertz, der sich im Vorstand der Sparkasse Südholstein speziell um das Firmenkundengeschäft kümmert.



Mit dem Einzug der Firmenkundenbetreuung in die Filiale in der Ulzburger Straße 363e bekomme hier nun jedermann - ob Privat- oder Firmenkunde, ob groß oder klein, ob vermögend oder mit kleinem Geldbeutel - alle Lösungen für seine finanziellen Bedürfnisse. Unter der Leitung von Uwe Gätjens kümmern sich die Firmenkundenbetreuer Sandra Scherf, Ann-Catrin Mertsch, Raphael Tenkhoff - und ab Oktober zusätzlich Anika Främke - in Norderstedt und Umgebung um alle Fragen der Unternehmer und Selbständigen. Ihnen zur Seite stehen Spezialisten für spezielles Branchenwissen, zum Beispiel in den Bereichen Landwirtschaft, erneuerbare Energien und Projektfinanzierungen, sowie Experten in den Bereichen Leasing, Auslandsgeschäft, Versicherungen, Vorsorge, Vermögensmanagement und Private Banking.



Deertz: „Als traditionelle Sparkasse sind wir vor Ort, kennen die Region und ihre Bedürfnisse. Und als eine der großen Sparkassen in Schleswig- Holstein bieten wir ein unschlagbares Know-how in allen Themen, die für unsere Firmenkunden wichtig sind. Dabei legen wir Wert auf eine ganzheitliche Beratung und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Diese Kombination ist es, die die Sparkassenqualität ausmacht.“

Veröffentlicht am: 31.08.2011