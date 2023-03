Start ins neue Jahr mit Peter Harry Carstensen

Norderstedt (nl/lh) Unter dem Motto „Politik trifft Wirtschaft“ begrüßen die BDS-Mitglieder das neue Jahr. Am 17. Januar haben die Gäste die Gelegenheit, den BDS-Neujahrsempfang als Plattform für Kommunikation zwischen Unternehmern und Politikern zu nutzen.



Wie auch im vergangenen Jahr konnte der Bund der Selbstständigen und Führungskrafte Nord mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten, Peter Harry Carstensen, wieder einen hochkarätigen Ehrengast gewinnen. In gemütlicher Atmosphäre treffen sich ab 18.30 Uhr die Unternehmer und Politiker aus der Region in den Ausstellungsräumen von STADAC in Norderstedt zum entspannten Come-together. Nach der Begrüßung gibt Peter Harry Carstensen in einer, wie gewohnt, lokalpatriotischen Rede seine sprachlichen Künste zum Besten. Anschließend beginnt die Fragerunde mit dem Ehrengast. Im direkten Dialog steht der Politiker den Gästen der Veranstaltung nun Rede und Antwort. Bei Fingerfood und Getränken werden alle Anwesenden im Anschluss die Möglichkeit haben, Eindrücke des Abends auszutauschen und gemeinsam zu netzwerken.

Veröffentlicht am: 10.01.2013