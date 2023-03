„Stelle Fachenfelde-Süd“ erhält Auszeichnung in Gold

Die Planung des neuen Gewerbeprojekts „Stelle Fachenfelde-Süd“ (Landkreis Harburg) ist von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. – DGNB – mit dem Vorzertifikat in Gold für nachhaltige Quartiersentwicklung ausgezeichnet worden. Auf 19 Hektar Land plant und entwickelt die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH) in enger Kooperation mit der Gemeinde Stelle hier neue Flächen zur Ansiedlung von Unternehmen.



„Die erfolgreiche Vorzertifizierung des Projekts durch die DGNB belegt, dass wir bereits in der Planungsphase für das Gewerbegebiet hohe Nachhaltigkeitsstandards setzen. Mit diesem Pilotprojekt ist der Landkreis Harburg zudem bundesweit eine der ersten Regionen, die die neuen Kriterien für die Entwicklung von Gewerbequartieren im Einklang von Ökonomie und Ökologie umsetzen“, sagt Wilfried Seyer, Geschäftsführer der WLH GmbH.

Für das DGNB-Vorzertifikat in Gold wurde das Projekt „Stelle Fachenfelde-Süd“ anhand von 45 Einzelkriterien in fünf Themenfeldern geprüft. Zu den Kriterien zählen außer der ökologischen und ökonomischen Qualität beispielsweise auch Mobilität, städtebauliche Einbindung und Gestaltung sowie soziokulturelle Faktoren und die Flexibilität der Nutzung. Das DGNB-Zertifikat baut auf international anerkannten Richtlinien auf.

„Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft und als Entwickler von Gewerbeflächen haben wir eine besondere Verpflichtung gegenüber den Menschen, der Landschaft und der Natur. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, Gewerbegebiete zu entwickeln, die sich sinnvoll in die Region einfügen. Unser Ziel ist es auch, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Die Zertifizierung von Gewerbeflächen durch eine international anerkannte Organisation wie die DGNB ist hier ein zentraler Baustein. Sie macht den Landkreis Harburg als Wirtschaftsstandort noch attraktiver und schafft damit neue Anreize für Unternehmen, die selbst auf Nachhaltig setzen“, sagt Wilfried Seyer.

Die ersten voll erschlossenen Flächen im Gewerbeareal „Stelle Fachenfelde-Süd“ sollen Betrieben ab 2017 zur Verfügung stehen. Mit dem Areal erweitern die Gemeinde und die WLH GmbH das etablierte und bereits erfolgreich vermarktete Gewerbegebiet „Stelle Fachenfelde“ nahe der A39 und der A1. Zukünftig plant die WLH weitere Gewerbeflächen im Landkreis Harburg nach den Kriterien der DGNB zertifizieren zu lassen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. ist die zentrale Wissensplattform für dieses Themenfeld. Zur Förderung nachhaltigen Bauens hat die Non-Profit-Organisation ein Zertifizierungssystem zur Bewertung besonders umweltfreundlicher, ressourcensparender, wirtschaftlich effizienter und für den Nutzerkomfort optimierter Gebäude und Quartiere entwickelt – das DGNB- Zertifikat. Die DGNB ist Marktführer in Deutschland und zählt rund 1200 Mitgliedsunternehmen aus allen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft.



Foto: DGNB-Präsidiumsmitglied Johannes Kreißig (l.) überreicht das Vorzertifikat in Gold an Wilfried Seyer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH. Jean Lamborelle (r., Arcadis Deutschland GmbH) hat die Zertifizierung des Projektes „Stelle Fachenfelde-Süd“ als Auditor begleitet.

Veröffentlicht am: 12.10.2015