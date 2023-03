Steuerfrei Mitarbeiter motivieren

Hamburg (uo/lm) Die richtige Personalmarketingstrategie ist eine wesentliche Erfolgskomponente für die Gewinnung und Bindung von Bewerbern und Mitarbeitern. Lob, Anerkennung und Belohnungen zählen zu den entscheidenden Faktoren in der Mitarbeitermotivation. Die cadooz AG in Hamburg ist führender Anbieter von intelligenten Incentive-Lösungen im B2B-Bereich.



„Wir erzeugen mit unserer Arbeit Freude, das macht einfach viel Spaß“, betont CEO Florian Welsch (siehe Foto) und verweist mit Stolz auf die breite Produktpalette von BestChoice Einkaufsgutscheinen bis zum Kino- oder Tankgutschein. „Wir realisieren mit mehr als 80 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und München individuelle Lösungen für einen nachhaltigen Erfolg“, unterstreicht auch Marketingchefin Andrea Lange die Maxime von cadooz und weist zudem darauf hin, dass in einem gesetzlich klar festgelegten Rahmen Incentives an Mitarbeiter als Sachbezug bis zu 528 EUR pro Jahr komplett steuerfrei bleiben.

Veröffentlicht am: 25.06.2013