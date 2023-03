Stimmige Gesamtkonzepte, die keine Wünsche offen lassen

Hamburg (mo) Gerade für Unternehmen ist es schwer, ein Fest für die Mitarbeiter zu organisieren, bei dem jeder Geschmack berücksichtigt wird. Ein kompetenter Partner ist die S.O.F.A. GmbH – die Planung, die Konzeption und die Durchführung von Veranstaltungen und Events aller Art gehört zu ihrem Repertoire.



Durch die mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet stehen wir unseren Kunden als kompetenter und seriöser Partner zur Seite“, so Lothar Genz, Geschäftsführer des Veranstaltungs- Services. Ob Mottoparties, Incentives oder Geräteverleih die S.O.F.A. GmbH bietet individuelle Lösungen, bei denen der Fantasie freien Lauf gelassen werden kann. „Oder möchten Sie Ihre Mitarbeiter motivieren und näher zusammen bringen? Durch ein Incentive, wie beispielsweise ein Friesenabitur oder ein Sportwettkampf wird der Zusammenhalt und die Teamfähigkeit Ihrer Mitarbeiter gestärkt und gefestigt“, erklärt Genz. Durch den großen Bestand an Fun- Geräten haben Interessierte die Möglichkeit, kostengünstig Geräte als Module in ihre Veranstaltungen einzubinden.



Die Planung der Veranstaltungen wird von einem Team aus Sportstudenten, Fitness- und Veranstaltungskaufleuten erarbeitet. Außerdem werden die Projektleiterinnen und Animateure professionell geschult und somit ideal auf die Animationsarbeit vorbereitet. Das professionelle Team der S.O.F.A. GmbH, bestehend aus Inga Bähr Campingplatzanimation und EKZ Programme, Christina Moldt Incentives und Hotelprogramme sowie Inken Sprick Schlittschuhbahnen und Winterzauber, lässt mit Sicherheit keine Wünsche offen.

Veröffentlicht am: 27.08.2012