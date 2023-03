Strategische Vermarktung von Kleinunternehmen

Norderstedt (em) Wie kommt ein Kleinunternehmen oder gar Einzelkämpfer bei geringstem Budget schneller und effektiver zu mehr Kunden und Umsatz?



Eine Frage, die den kreativ-unternehmerischen Geist herausfordert. Denn wenn der Mitbewerb sehr groß ist und die eigenen Mittel sehr klein sind, hilft nur eine individuelle Strategie der Vermarktung. Genau hier setzt Thomas F. Rohde als Marketing-Stratege für Kleinunternehmen an. Beginnend mit einer IST-/SOLLAnalyse, einem sich daraus ableitenden Vermarktungskonzept, über eine Schritt-für-Schritt-Umsetzung bis hin zur messbaren Überprüfung aller Maßnahmen.



Optimale Marktpräsenz & Umsätze bei geringem Einsatz

Das strategische Konzept ist ganzheitlich angelegt, damit sich die einzelnen Maßnahmen wechselseitig in ihrer Wirkung expotenzieren. Das bedeutet: Optimale Marktpräsenz und Umsätze bei geringstmöglichem Einsatz. Ermöglicht werden die Einsparungen durch die vielseitigen Qualifikationen und durch über 20-jährige Berufspraxis und -erfahrung vom Dipl.-Kommunikations- und Webdesigner Thomas F. Rohde. Mit gebündelten Kompetenzen in Personalunion und seinem kostengünstigen Einsatz auf Stundenbasis ermöglicht Thomas F. Rohde auch kleinen Unternehmen eine existenzsichernde Profi-Vermarktung.



Kostenlose Tipps & Ratschläge noch heute sichern

Einen umfassenden Überblick über effiziente Marketinglösungen bietet er in Form eines kostenlosen Workshops an, den er in den Räumen der nachfragenden Unternehmen veranstaltet. Dabei zeigt er leicht verständlich auf, was das Unternehmen selber tun kann und an welcher Stelle fachlich unterstützende Zuarbeit erforderlich ist. Beispielsweise bei der Vernetzung von Marketingaktionen im Rahmen von Gemeinschaftswerbung einschließlich Ermittlung und Einbindung von Zielgruppenbesitzern und Multiplikatoren.



Viele weitere kostenlose Tipps und Ratschläge zum Einstieg in die individuelle und erfolgreiche Strategie- Planung erhält man direkt bei Thomas F. Rohde telefonisch unter 040/525 69 38 sowie im Internet unter www.thomas-frank-rohde.de.



Veröffentlicht am: 21.04.2011