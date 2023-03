Strategischer Partner der Kunden

Norderstedt (em) „Dass es sich für Unternehmen lohnt, flexible Arbeitsmodelle nachhaltig einzusetzen, wissen unsere Kunden schon länger“, so Tanja Gerken, Leiterin der Norderstedter Adecco Niederlassung. Die Fachfrau für Arbeitsvermittlung stand Rede und Antwort.



Frau Gerken, warum sollten sich Unternehmen für eine Zusammenarbeit mit Adecco entscheiden?

Weil wir unsere Kunden mit viel Erfahrung und Know-How im regionalen Arbeitsmarkt tatkräftig unterstützen und ihnen damit zusätzliche Freiräume ermöglichen. Ob Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung oder Outsourcing - aufgrund des intensiven Kontakts der Norderstedter Adecco Mitarbeiter zu unseren Kundenunternehmen bieten wir ihnen das jeweils passende Arbeitsmodell an und überlassen entsprechend qualifizierte Arbeitnehmer.



In welchen Branchen sind Ihre Kunden tätig?

Mit unserem Schwerpunkt im Office- und Industrial-Bereich decken wir beinahe den gesamten Arbeitsmarkt ab. Bei der Vermittlung von Fach- und Führungskräften können wir alle Positionen besetzen - vom Ingenieur über den Mechaniker bis hin zum Außenhandelskaufmann und Sachbearbeiter. Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir unsere Mitarbeiter intensiv auf die Einsätze vorbereiten.



Welchen Stellenwert haben Weiterbildungen bei Adecco?

Mit unserem hauseigenen Qualifizierungsprogramm „Adecco Career Up“ erweitern wir die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und stellen sicher, dass sie dem Einsatzprofil entsprechen. Dafür nutzen wir ELearnings, Seminare und Zertifizierungen und verbessern somit gezielt die Kenntnisse beispielsweise in SAP, Office-Anwendungen und Sprachen. Mit „Adecco Career Up“ stellen wir sicher, dass die Kunden jederzeit auf qualifizierte Arbeitnehmer zurückgreifen können und wirken gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegen.

Veröffentlicht am: 21.06.2011