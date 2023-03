Stressfrei durchs Leben kommen

Hasloh (sw/em) Gesundheit ist mehr als die vorübergehende Abwesenheit von Krankheit! „Sie ist vielmehr ein komplexer Zustand, bestehend aus körperlichem, psychischem und sozialem Wohlbefinden“, weiß Professor Dr. Wolfgang Höppner, Gründer und Leiter des Unternehmens prevendo – Institut für Gesundheit, Vitalität und Lebenskompetenz.



Präventologen® verstehen sich als Lotsen, die den Menschen dabei unterstützen möchten, Kompetenz für gesundheitsförderliches Verhalten zu entwickeln. Dazu gehören: gesunde Ernährung, Sport und Bewegung, emotionale und soziale Kompetenz, konstruktiver Umgang mit Problemen und vor allem Stress.



Steigerung der Lebensqualität



„Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz“, so Professor Dr. Wolfgang Höppner weiter. „Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden werden in einem erheblichen Umfang durch die Arbeitsbedingungen bestimmt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehen gemeinsam in der Verantwortung, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Strategisch muss auf das Ziel hingearbeitet werden, Gesundheitsressourcen im Unternehmen und bei den Arbeitnehmern aufzubauen.“ Gemeinsam mit Britta Hamann-Starr bietet der geprüfte Präventologe® Arbeitgebern und -nehmern das Training Gesundheit und Lebenskompetenz an. Dieses Training basiert auf dem Konzept der Salutogenese und wurde aus dem Wissen, dass Gesundheit, Verhalten, Einstellungen und Lebensbedingungen nicht unabhängig voneinander zu sehen sind, entwickelt. „Ziel ist es, die Teilnehmer zu befähigen, ihre Gesundheitsressourcen zu aktivieren und ihre Gesundheits- und Lebenskompetenzen wieder neu in sich zu entdecken, zu mobilisieren und zu stärken“ erklärt Präventologin® Britta Hamann-Starr. „Unter anderem wird während des Trainings die individuelle Stressbelastung analysiert, die Stressoren am Arbeitsplatz identifiziert und Möglichkeiten der Stressproduktion im Betrieb und Entspannungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und im Privat- und Freizeitbereich geklärt.



Es werden Konfliktsituationen nachgestellt und geübt, mit anderen Menschen selbstsicher umgehen und Konflikte lösen zu können.“ Nach erfolgreichem Abschluss des Trainings können die Teilnehmer ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse erkennen und umsetzen, mit Misserfolgen besser umgehen und sogar Nutzen daraus ziehen. Auch mit schlechten Stimmungen und Problemen lernen die Teilnehmer besser umzugehen und Lösungen zu finden. Das Training Gesundheit und Lebenskompetenz findet wöchentlich statt und besteht aus acht Einheiten. Die Dauer jeder einzelnen Kurseinheit beträgt zwei Zeitstunden. Die Teilnehmerzahl jedes Trainings ist auf zwölf beschränkt.

Veröffentlicht am: 27.08.2012