Strukturiert arbeiten - mehr schaffen! - Workshop

Zeitmangel ist eines der drängendsten Probleme von Selbständigen – schließlich verkaufen sie meist ihre Zeit. Die einzelnen Arbeiten dürfen deshalb nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wer alle wiederkehrenden Tätigkeiten sauber strukturiert, erledigt sie schneller und hat so mehr Zeit zum Geldverdienen.



Strukturiert arbeiten – mehr schaffen!



In diesem Workshop vermitteln wir die Grundlagen der Systematisierung von Arbeitsbereichen und erklären das Vorgehen an praktischen Beispielen.



Hinweis: Für nur 99 € im Monat können Selbständige und Freiberufler an unserem Unternehmer-Club teilnehmen. Sie können sich zweimal als Gast anmelden und den Termin kostenlos wahrnehmen, um zu entscheiden, ob Sie dauerhaft mitmachen möchten.



Weitere Details zur Teilnahme finden Sie auf unser Webseite:

www.revoyo.com/2015/unternehmerclub/



02.11.2015 | 18:20 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg

Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg

Veröffentlicht am: 25.08.2015