Studie bestätigt Potenzial für Gründerzentrum

Tornesch (em) Der Kreis Pinneberg, der in Schleswig-Holstein eine Spitzenposition bei Neugründungen einnimmt, braucht ein Gründer- und Technologiezentrum in der Größenordnung von etwa 3.500 m², ausgerichtet auf das Thema Digitalisierung.



Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Ermittlung von Erfolgsfaktoren für innovative Unternehmensgründungen an der Westküste“, die die Projektgesellschaft Norderelbe, eine Tochtergesellschaft der WEP, in Auftrag gegeben hatte. In der Studie werden Konzeptansätze zur weiteren Gründungsförderung in der Region und darauf aufbauende Handlungsmaßnahmen formuliert. Auch WEP-Geschäftsführer Dr. Harald Schroers betont, dass ein solches Zentrum erforderlich ist: „Wir hören dies immer wieder in Gesprächen mit Existenzgründern. Ihnen fehlt ein Ort, an dem sie sich austauschen, mit Investoren sprechen und Netzwerke bilden können.“



Als mögliche Standorte empfiehlt die Studie Wedel oder Pinneberg, weil diese Städte die Kriterien dafür erfüllen: unter anderem die Nähe zu einer Hochschule oder zu Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die Flächenverfügbarkeit und die Erreichbarkeit der Metropole Hamburg. Aber auch Elmshorn, wo die Nordakademie angesiedelt ist, und die Stadt Schenefeld mit dem Forschungszentrum XFEL könnten ihren Hut in den Ring werfen. Die Standortkommune werde durch ihr Gründerzentrum weitere Arbeitsplätze und Steuereinnahmen generieren, der Kreis Pinneberg zu einem Standort für innovative Unternehmen werden, so Schroers über die Vorteile.



Studie zum Download unter: www.wep.de/studie-gruenderzentrum.html



Foto: Auch die Software-Entwickler David Scharfschwerdt und Christoph Schönfelder (3. und 4. von links), Gründer des Elmshorner Start-Ups FESforward, regten bei WEP-Chef Harald Schroers (von links) und Landrat Oliver Stolz ein Gründerzentrum an.

Veröffentlicht am: 10.09.2019