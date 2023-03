Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Der Erfolg einer Website wird durch Suchmaschinen entscheidend beeinflusst. Eine gute Platzierung sichert viele Besucher auf der Seite und sorgt neben Aufmerksamkeit und Reichweite auch für Umsatz. SEO gehört deshalb zu den wichtigsten Instrumenten des Online-Marketings und ist ein Muss für jedes Unternehmen, das die Sichtbarkeit der eigenen Website bei Suchmaschinen positiv beeinflussen will.



Darüber hinaus kann man mit dem richtigen Einsatz von Social Media die Zugriffszahlen auf die Webseite zusätzlich steigern. So können zum Beispiel interessante Inhalte in Social-Media-Kanälen zu einer besseren Platzierung in den Trefferlisten beitragen. Wie man bei Google, Yahoo und Co im Ranking steigt, zeigt Referent Frank Oetke im Media Workshop „Suchmaschinenoptimierung“ am 15. November 2016 in Hamburg.



In diesem eintägigen Kompaktseminar vermittelt Referent Frank Oetke die wichtigsten Instrumente der Suchmaschinenoptimierung. Er geht dabei unter anderem auf On- und Off-Site Optimierung, Keywords und Metadaten, ethische Fragen in der Suchmaschinenoptimierung sowie Linkbuilding-Maßnahmen ein. Die Teilnehmer lernen, klassische SEO und Social Media in ihre Online-Strategie zu integrieren und erfahren, wie sie mit externen Signalen die Rankingposition ihrer Webseite verbessern.



15.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg

Hermannstraße 16, 20095 Hamburg

Veröffentlicht am: 20.06.2016