Süße Leidenschaft

Hamburg (sw/ab) Kunstvolle Süßigkeiten mit himmlischem Geschmack – das bieten Kirsten und Detlev Zeitsmann (Foto) von Was das Herz begehrt.



„Deshalb ist der Name unseres jungen Unternehmens auch Programm: Unsere ,süßen Köstlichkeiten’ werden Euch vom ersten Blick bis zum letzten Biss begeistern. Ein Besuch in unserer kleinen Süßwaren- Manufaktur lohnt sich“, verspricht Detlev Zeitsmann. Kirsten Zeitsmann ergänzt: „Bei uns können Ihre Ideen Gestalt annehmen, wir zaubern Ihnen individuelle Geschenke. Auch Ihr Firmenlogo können Sie für Events in unseren Süßigkeiten integrieren. Wir sind gut, weil wir mit Liebe und Freude das tun, was uns am meisten Spaß macht.“ Wer für seine nächste Firmenfeier oder Messe noch das einmalige Geschenk für Kunden und Mitarbeiter sucht, das langfristig Eindruck hinterlässt, sollte sich also schnell mit dem Ehepaar Zeitsmann in Verbindung setzen.

Veröffentlicht am: 25.06.2013