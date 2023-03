Hamburg (em/ab) „Vor zwei Jahren haben wir, Kirsten (Kirsche) und Detlev Zeitsmann, noch einmal den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.“ Mit ausgefallenen Torten-Kreationen und individuellem Cupcake Design hat Detlev Zeitsmann als gelernter Bäcker und Konditor die besten Voraussetzungen für diese ausgefallene Geschäftsidee.



„Mit Hilfe des Gründer Kompetenz Centrums setzten wir unseren Traum in die Tat um und übernahmen das kleine Ladengeschäft in der Fuhlsbüttler Straße in Barmbek. Hier ist auch die Manufaktur, in der wir die ,süßen Kreationen' mit viel Hingabe und Fantasie herstellen.“ „Süße Leidenschaft trifft himmlischen Genuss“ – das ist unser Credo. Aber in erster Linie sind wir in dem, was wir tun, leidenschaftlich. Wir kreieren kunstvoll Süßwaren mit himmlischem Geschmack. Nach vielen Jahren in der Gastronomie ist es immer wichtiger für uns geworden, unserer Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. Und so kamen die Cupcakes in unser Leben. Wir tüftelten und experimentierten mit Crèmes und Fondant bis spät in die Nacht. Dadurch kamen Stück für Stück immer mehr Motive, Gesichter, Figuren und Muster zusammen. Diese stellten wir anschließend in unser Schaufenster. Kurze Zeit später kamen die ersten Kunden und fragten: „Könnt ihr mir auch einen Mops auf den Cupcake bauen?“ Und wir nahmen jede Idee auf und setzten sie auf den Cake. Bis heute haben wir circa 450 verschiedene Cupcake Motive kreiert. Und weil das noch nicht genug war, kamen dann die Cake Pops. Das sind leckere kleine Kuchen am Stiel, hergestellt aus Schokobiskuit, mit Himbeerkonfitüre und Frischrahmkäse. Überzogen mit Schokolade oder Candy Melts sind die „süßen Biester“ zum festen Bestandteil unseres Sortiments geworden. Sie eignen sich hervorragend als kleines Geschenk, zum Beispiel als „Give away“ für Firmen auf Messen oder als Aufmerksamkeit zu Weihnachten für die Mitarbeiter. Und zum selber essen natürlich auch.



Motiv Torten

Als Special für Firmen zum Jubiläum oder einem anderen Anlass, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Liebevoll gestaltet mit Figuren, die eine Geschichte erzählen oder als Torte in Form einer Disco Kugel, es ist fast alles möglich und für uns immer eine Herausforderung.



Purer Luxus

Dieser Kuchen schmilzt auf der Zunge wie Mousse au Chocolat und hat echten Suchtcharakter. Er ist mittlerweile der Kuchen für Geburtstage, individuell verziert nach den Vorstellungen, Wünschen und Träumen unserer Kunden.



Angebot für Firmen

Was schenken wir dem Chef? Mit was verabschieden wir einen langjährigen Mitarbeiter? Welches Highlight braucht unser Sommerfest? Womit beeindrucke ich meine Geschäftsfreunde? Wie gestalte ich meine kleine Weihnachtsfeier? Das sind nur einige der Fragen, mit denen Firmen zu uns kommen. Wir finden dann in einem persönlichen Gespräch bei uns im ,Kalorienreich' die passende Lösung. „Natürlich immer mit einer Verkostung unserer Leckereien und eventuell ein bisschen mehr auf den Hüften, wenn Sie dann wieder gehen.“



Foto: Gründer und Inhaber von WAS DAS HERZ BEGEHRT, Kirsten und Detlev Zeitsmann,

Veröffentlicht am: 18.06.2014