SWN beteiligen sich an OpenXS

Neumünster (em) Seit rund eineinhalb Jahren bieten die Stadtwerke Neumünster im Umland Telekommunikation an, inzwischen in 35 Gemeinden. Aktuell vermarktet SWN in zwei weiteren Aktionsgebieten. Neben dem Aufbau eines eigenen Telekommunikationsnetzes bieten die SWN anderen Gemeinden auch Dienstleistung beim Betrieb von Telekommunikationsnetzen an. So haben beispielsweise die Gemeindewerke Hohenwestedt SWN mit der technischen Betriebsführung ihres Netzes beauftragt.



Ab sofort beteiligt sich die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH an der Flensburger Firma „OpenXS GmbH“, damit SWN im Telekommunikationsmarkt in Schleswig-Holstein auch in Zukunft gut aufgestellt ist. OpenXS hat sich als Ziel gesetzt, landesweit fibre-to-the-home, d.h. Glasfaserversorgung bis in die Wohnung, zu betreiben und einen einheitlichen technischen Standard in Schleswig-Holstein anzubieten. „Es sind zwei Pioniere, die hier zusammen kommen. Die Stadtwerke Neumünster haben mit dem Aufbau ihres Geschäftsfeldes „Telekommunikation“ Neuland betreten und sind Vorreiter für viele Energieversorger in Schleswig-Holstein geworden.



Die OpenXS streben mittelfristig an, eine Betriebsplattform für verschiedene Telekommunikationsdienstleister zu bieten. Wir beteiligen uns an der OpenXS, denn Teil unserer Strategie ist es, durch Kooperationen weiter zu wachsen“, so SWN Geschäftsführer Matthias Trunk. Täglich werden in Schleswig- Holstein die Telekommunikationsnetze erweitert. Einige tausend Kunden sind bereits an die neuen Höchstgeschwindigkeitsnetze angeschlossen und kommen so in den Genuss von Internetbandbreiten mit 100 Mbit/s. Normale Bandbreiten liegen in Schleswig-Holstein bei 1 bis zirka 8 MBit/s.



„Mit derzeit mehr als 4.000 Anschlüssen zählt das Glasfasernetz der SWN zu einem der größten in Schleswig-Holstein. Das werden wir mit unserem eigenen Personal weiterhin betreiben. Durch die OpenXS sichern wir jedoch auch die Beschäftigung der SWN Mitarbeiter, da diese langfristig auch von der OpenXS ausgelastet bzw. beauftragt werden. Am Ende der Kette stärken wir unser Geschäftsfeld und sind über OpenXS am landesweiten Markt beteiligt“, erklärt SWN Geschäftsführer Bernd Michaelis.

Veröffentlicht am: 23.09.2011