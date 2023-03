Tag der Logistik am 19. April

Neumünster (os) 28.000 Teilnehmer nutzten im vergangenen Jahr den vierten, bundesweiten Tag der Logistik um bei Vorträgen, Planspielen und Betriebsführungen einen Blick hinter die Kulissen des Wirtschaftszweigs Logistik zu werfen.



„2012 soll das wieder so sein“, erklärt Regina Brüning von der Bundesvereinigung Logistik (BLV). „Zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen werden am 19. April bereits zum fünften Mal kostenfrei ihre Pforten öffnen.“ Zudem werden Logistik-Institute ihre aktuellen Forschungsprojekte vorstellen und einige renommierte Bildungsinstitute ihre Angebote zum Thema Logistik präsentieren. Interessierte Besucher erhalten Einblicke in unterschiedliche logistische Arbeitsbereiche. „Aber auch für junge Menschen, die vor der Berufs- und Studienwahl stehen, lohnt es sich, sich über berufliche Chancen in der Logistik zu informieren“, erklärt Miriam Hintz von der inotec Barcode Security aus Neumünster, die in ihrer Veranstaltung in diesem Jahr mit Schülern, Studenten und interessiertem Fachpublikum der Frage auf den Grund geht, wer RFID Tracking nutzt und ob sich das Verfahren auch für kleinere Betriebe lohnt. Ebenso ermöglicht das DHL Paketzentrum einen Blick hinter die Kulissen. Jährlich werden von den 190 Mitarbeitern, 43,5 Millionen Pakete bearbeitet. Die EDEKA Nord lädt als drittes Neumünsteraner Unternehmen zur Lagerführung ein und verspricht einen Einblick in die unterschiedlichen Bereiche wie Warenannahme, Leergut und Kommissionierung.



Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Logistik hinter der Automobilbranche und dem Handel auf dem dritten Platz der umsatzstärksten Wirtschaftsbereiche in Deutschland zu finden. Rund 2,8 Millionen Menschen sind hier beschäftigt, die Branche baut umfangreich Personal auf – und verzeichnet einen spürbaren Fachkräftemangel. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz des Wirtschaftsbereiches auf rund 220 Milliarden Euro gewachsen. Initiatorin des Tages der Logistik ist die gemeinnützige Bundesvereinigung Logistik (BVL), die von zahlreichen Verbänden, Organisationen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen unterstützt wird.



Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Teilnahme an einer der bundesweit stattfindenden Veranstaltungen gibt es unter www.tag-der-logistik.de.

Veröffentlicht am: 02.04.2012