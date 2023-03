Tag der offenen Tür im SET-UP am 21. November

Bad Segeberg (em) Gründen und Wachsen im Kreis Segeberg - unter diesem Motto ist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) auch in diesem Jahr wieder Partner der bundesweiten Gründerwoche Deutschland, die vom 17. bis 23. November 2014 stattfindet.



Im Rahmen von zahlreichen Veranstaltungen der Partner will die Gründerwoche (junge) Menschen für unternehmerisches Denken und Handeln begeistern, unternehmerische Kompetenzen fördern, den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Meinungen zum Thema Gründung und Selbständigkeit ermöglichen und Initiativen zur Förderung von Gründungsideen vorstellen.



In diesem Zuge wird die WKS in Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein am 21. November in den „Segeberger Existenzgründer-, Technik- und Unternehmenspark“, kurz SET-UP, zu einem Tag der offenen Tür einladen.



Das SET-UP als neuer Standort für junge Unternehmer und Existenzgründer im Kreis Segeberg wurde im Juni dieses Jahres auf dem Gelände des LevoParks in Bad Segeberg eröffnet. Inzwischen sind mehr als zehn Unternehmen im Innovationszentrum ansässig. Das SET-UP wendet sich an Gründerinnen und Gründer, die von dort aus ihre Selbständigkeit aufbauen, aber auch bestehende kleine Unternehmen sind willkommen. Gut ausgebaute Mietflächen ab etwa 30 Quadratmeter können flexibel angemietet werden. Kostenfreie Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung und andere kleine Unternehmen befinden sich in direkter Nachbarschaft, so dass man sich auf kurzem Wege austauschen und gegenseitig unterstützen kann. Beratung und Unterstützung ist auch durch das Team der WKS jederzeit möglich.



Foto: Am Tag der offenen Tür am 21. November haben Gründerinnen und Gründer die besten Chancen, neue Kontakte zu knüpfen und mögliche Geschäftspartner kennenzulernen.

Veröffentlicht am: 15.10.2014