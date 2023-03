TAG DES WISSENS: Rund ums Büro

18.09.2015 | 10:18 Uhr | TSG SportForum, | Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg



TSG SportForum, (em) TAG DES WISSENS



Um für die Unternehmer der Metropolregion Hamburg kostengünstig Weiterbildung und Wissensvermittlung anbieten zu können, haben wir uns in einem Verbund aus den unterschiedlichsten Unternehmen zusammengeschlossen, um an einem Tag kompakt Wissen zu den wichtigsten Themen rund um das Büro zu vermitteln. Die Veranstaltung ist nicht gewinnorientiert, sondern soll der Weiterbildung und Vernetzung von Hamburger Unternehmern dienen. Sie kostet daher nur 12,- € und beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen, den Besucher der Ausstellung der Referenten und Getränke/Snacks. Von 10 - 18 Uhr bieten wir Ihnen ca. 25 Fachvorträge zu unterschiedlichsten Bereichen an, die Ihnen einfache Tipps und Tricks für die Praxis bieten sollen. Alle Referenten stehen Ihnen im Anschluss für Ihre firmenspezifischen Fragen zur Verfügung! Bringen Sie also gerne auch Beispiele und Fragen aus Ihrem beruflichen Alltag mit.



Ein grober Überblick über die Fachbereiche:

- Unternehmensführung

- Wirtschaftsrecht

- Marketing

- Pressearbeit

- Vertrieb

- Büroorganisation

- Rechtssichere Archivierung

- Steuerfragen

- Print on demand und Sonderfarbendruck

- Energiesparmaßnahmen im Büro

- Sinnvoller Einsatz von Werbemitteln

- IT im Unternehmen

- Virtuelle Datenspeicherung

- Außenwerbung und -beschilderung

und viele mehr . . .



Alle näheren Infos finden Sie unter www.tag-des-wissens.de





Veröffentlicht am: 11.09.2015