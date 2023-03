Tagen, erleben, genießen

Norderstedt (em) In der dreifach einmaligen Atmosphäre von WaldPark, SeePark und FeldPark sind Betriebsausflüge, Firmenevents und Produktpräsentationen der Renner. Mehr Unternehmen als erwartet haben bereits am See getagt oder Großveranstaltungen mit bis zu 900 Personen gebucht und durchgeführt.



Die Angebote der Landesgartenschau sind hierbei vielfältig: Von der Führung mit anschließendem Mittagessen für Kunden und Mitarbeiter über spezielle After-Work- Abende bei Cocktail und Loungemusik bis hin zu Team-Trainings und exklusiven Incentives für Mitarbeiter und Führungskräfte.



Auch für Produktpräsentationen bieten sich viele Möglichkeiten auf der Landesgartenschau. Ganz besondere Orte wie das ARRIBA Strandbad mit 4.000 Quadratmetern Strand, einem großen Festzelt und exklusiver Seeterrasse, wo bei Fackelschein und Strandbarbecue ein stimmungsvolles Ambiente herrscht, oder die SeePark-Gastronomie mit einem einzigartigen Blick auf 25 Hektar Wasserfläche bieten einen attraktiven Rahmen für Firmenevents.



Informationen auch im Internet: www.landesgartenschaunorderstedt. de/fuer-unternehmen.html

Veröffentlicht am: 28.07.2011