Tagen im maritimen Ambiente

Pinneberg (sw) Bereits seit sieben Jahrzehnten befindet sich das Hotel mit der Originaleinrichtung des Hamburger Dreischraubenluxus- Schnelldampfers Cap Polonio in Familienbesitz.



„Bei uns treffen maritime Vergangenheit und Gegenwart aufeinander“, so Geschäftsführer Philipp Harder-Lobe. Das Hotel Cap Polonio bietet mit seinem flexiblen Raumangebot Unternehmen den perfekten Ort für Tagungen, Seminare, Schulungen oder Workshops. Bis zu 400 Personen finden in den Räumlichkeiten der fünf verschieden großen Salons Platz. „Alle fünf Konferenzräume verfügen über Tageslicht, WLAN und ISDN Anschluss“, erklärt Philipp Harder-Lobe. „Moderne Konferenztechnik, zuvorkommender Service und professionelle Betreuung garantieren einen erfolgreichen Verlauf jeder Zusammenkunft.“



Insgesamt 53 hochwertig ausgestattete Zimmer, ein Restaurant mit original Decken- und Wandvertäfelungen des ehemaligen Luxusliners und die Bar „Deck 48“ laden nach der Tagung zum Verweilen ein. Auch wer eine Firmenfeier plant, kann sich auf das Cap Polonio-Team verlassen: „In unserem imposanten Festsaal wird jede Feier zu einem unvergesslichen Ereignis!“



Foto: Das Cap Polonio-Team informiert gerne über die Tagungsmöglichkeiten.

Veröffentlicht am: 29.03.2012