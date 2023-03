Tagen und veranstalten im Herzen der Stadt

Neumünster (os/sw) Das „Kiek in“ Neumünster hat sich herausgeputzt. Seit Anfang Januar führt der 50-jährige Diplom-Betriebswirt Guido Lisges die Geschäfte im Unternehmen „Kiek in“.



„Es ist schon eine Herausforderung, das ,Kiek in’ mit seinen vielfältigen Betriebszweigen zu leiten und mit einem Team von über 70 Mitarbeitern fit für die Zukunft zu machen“, erklärt Lisges. Auch weiterhin gilt es, die vier Betriebszweige des Hauses bestmöglich aufeinander einzustellen. Neben dem Internat der Landesberufsschulen und der Funktion als Jugendherberge ist die Volkshochschule der Stadt Neumünster sowie ein Tagungs- und Veranstaltungszentrum mit Hotel unter dem Dach des „Kiek in“ untergebracht.



In den vergangenen Monaten standen besonders die Veranstaltungen und Tagungen im Fokus. So wurden drei Veranstaltungsräume von Grund auf renoviert. Dies setzt die Räumlichkeiten auf ein hohes Level für Tagungs- und Seminarveranstalter. „Wir freuen uns, dass wir mit den ersten Umbaumaßnahmen einen Trend zeigen können, wo es zukünftig hingehen kann“, so der Diplom- Betriebswirt. Neben der Nachhaltigkeit und der Auswahl von wertigen Materialien achtet das Unternehmen darauf, dass die Räume auch in Zukunft vielseitig genutzt werden können. „Auch die Bereiche der betrieblichen und familiären Feiern im ,Kiek in’ sind nicht wegzudenken“, erläutert Guido Lisges.



Foto: Zwei der modernisierten Räume wurden vergrößert und mit neuen Parkettfußboden sowie integrierter Beamertechnik ausgestattet.

Veröffentlicht am: 02.12.2013