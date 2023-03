Tagen, wo andere Urlaub machen

Bispingen (em/sh) Unter dem Dach „Bispingen erLeben“ haben sich das Ralf Schumacher Kartcenter, das Akzent Hotel Zur Grüne Eiche, der Businessbereich „Business Solutions“ von Center Parcs Bispinger Heide sowie die Gemeinde Bispingen auf eine Zusammenarbeit verständigt. Unterstützt wird diese Kooperation von der Bispingen Touristik.



Mittelfristig verfolgt diese Kooperation mit den ergänzenden Schlagwörtern „Leben – Wohnen – Arbeiten“ das Ziel, konkret auf die Vielfalt unserer Region hinzuweisen, da es nach Einschätzung aller Partner einen klaren Trend zu mehr Lebensqualität in natürlicher Umgebung in unserer Bevölkerung gibt. Neben diesem Trend, den es zu nutzen gilt, ist es für hiesige Unternehmen immer wichtiger, Auszubildende und Fachkräfte in unsere Region zu holen bzw. zu halten. Optimal ist es, wenn auf dieser Basis – ohne lange Autofahrten und Staus – beispielsweise Familien alles an einem Ort „unter den Hut“ bringen können!



DenkEvents in Bispingen zu aktuellen Themen aus der Businesswelt

Wechselnd im Ralf Schumacher Kartcenter, im Akzent Hotel Zur Grünen Eiche oder bei Center Parcs Bispinger Heide, werden seit 2018 abendliche Impulsvorträge zu aktuellen Businessthemen für Geschäftsleute aus der Region sowie Freunde und Geschäftskunden der einzelnen Partner angeboten. Ziel dieser Aktion ist es, Bispingen noch stärker im Seminar- und Tagungsmarkt zu positionieren.



Weitere Infos zu den Vorträgen sind bei den einzelnen Partnern bzw. im Internet auf den Seiten www.kernimpuls.de oder www.Handschlag-Gipfel.de erhältlich.



Tagen in Bispingen heißt mehr als „Kaffee & Kekse“

Effektiv arbeiten, gemeinsam Ziele erreichen und das Miteinander stärken. Die professionellen Rahmenbedingungen sind Erfolgsgaranten für Ihre Tagung, Ihr Seminar oder Firmenevent in wunderbarer Naturlandschaft mit kulinarischen Genüssen, wie z.B. der Heidjer-Küche im Akzent Hotel Zur Grünen Eiche.



Naturerlebnis, beschaulicher Ausgang Ihres Tagungstages oder Gruppenevents mit Spaßfaktor

Nach der Tagung mit der Kutsche zum Picknick fahren, an der Kletterwand über die eigenen Grenzen hinausgehen, auf der Kartbahn Geschwindigkeit und Geschicklichkeit koordinieren oder beim Bowling mal ganz offiziell eine ruhige Kugel schieben . Viele Möglichkeiten – in einer außergewöhnlichen Kombination – werden bei den Teilnehmern ihrer Firmenveranstaltung noch lange für Gesprächsstoff sorgen.



Ralf Schumacher Kartcenter

Das Sport- und Eventcenter des ehemaligen F1- und DTM-Piloten, Ralf Schumacher, bietet Ihnen in außergewöhnlicher Umgebung alles, was Sie für eine erfolgreiche Tagung benötigen...

• Vier klimatisierte, ansprechende Tagungs- undKonferenzräume mit Tageslicht (42 m² bis 140 m²)

• Moderne Konferenz- und Informationstechnik

• Ein professionelles und zuvorkommendes Serviceteam, das einen individuellen Rundum-Service garantiert ... und noch einiges mehr!



Denn hier können Sie einen weiteren „Tagesordnungspunkt“ hinzufügen: Ob Sie auf der In- oder Outdoor-Kartbahn Ihr Team auf Touren bringen, auf der Bowlingbahn umwerfende Ergebnisse erzielen und/oder mit einem Grillevent in luftiger Höge glühende Leidenschaften

wecken, im Ralf Schumacher Kartcenter bekommt Ihre Veranstaltung eine ganz besondere Note.



Tagungspauschale 8 Stunden: ab 40,90 Euro p.P.



Center Parcs Bispinger Heide

Ob zehn oder 3.400 Personen, ob vier Stunden oder mehrere Tage – das Business Team von Center Parcs Bispinger Heide sorgt gemeinsam mit Ihnen dafür, dass Ihre geplante Veranstaltung genau zu Ihrem Unternehmen, Ihren Gästen und Ihrer Zielsetzung passt. In unserem Business Center mit angegliederten In- und Outdooraktivitäten ist der Erfolg garantiert.

• Acht Räume im Seminar- und Tagungszentrum „Business Center“ mit Tageslicht/Terrasse (bis 300 m²)

• Afrikanischer Wintergarten, z.B. für Firmenfeiern oder Jubiläen (350 m²)

• Sportbar mit Bowlingbahn

• Badeparadies Aqua Mundo für tropische Events am Abend (für 100-700 Personen)

• In- und Outdoorflächen für zusätzliche Zeltbauten und Abenteueraktivitäten (bis 3.500 m²)



Tagungspauschale für vier Stunden: 37,50 Euro

Acht Stunden: 49 Euro p.P.



AKZENT Hotel Zur Grünen Eiche

Im Akzent Hotel Zur Grünen Eiche erwartet Sie die gemütliche Atmosphäre eines Familienbetriebes. Herzliche Gastlichkeit, Kaffeepausen mit Charakter, gute Heidjer Küche mit Geschmack, Raum zum Feiern, Klönen und Trinken am Abend – das unterscheidet uns von anderen und macht das Besondere aus!

• Traditionshaus mit 100-jähriger Geschichte vom Bauernhof mit Kneipe über Tanzlokal und Gasthof zu modernem Hotel und Restaurant mit gemütlichem Wintergarten und Biergarten.

• Fünf stilvolle und moderne Tagungsräume mit Tageslicht (35 m² bis 196 m²)

• 51 Doppel- und Einzelzimmer ausgezeichnet mit 3* Superior Heidjer Küche mit vielen regionalen Spezialitäten, inspiriert von bekannten Küchenmeistern und Sterneköchen aus ganz Deutschland



Tagungspauschale für einen Tag: ab 45 Euro p.P.



Foto: Inspirierende Tagungslocations mitten in der Lüneburger Heide: Bispingen erLeben hat für jeden Anspruch ein passendes Angebot.

Veröffentlicht am: 10.09.2019