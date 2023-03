Tageskongress & Fachausstellung begeisterte Besucher

Bad Segeberg (mp) „Das Feedback von den Teilnehmern und Gästen ist sehr positiv,“ erklärt Markus Trettin von der Stabstelle Wirtschaftsentwicklung in Bad Segeberg.



„Es freut mich sehr, dass wir eine so gelungene Veranstaltung zusammen mit Ernst Kreppenhofer nach Bad Segeberg holen konnten,“ so der Wirtschaftsentwickler. Die rund 110 Teilnehmer und Gäste nutzten die Gelegenheit sich über die Themen IT, Logistik und Supply Chain zu informieren und auszutauschen. Unter den Gästen waren unter anderem MdL Hans- Jörn Arp, Generalkonsul Republik Portugal Dr. Antonio José Alves de Carvalho und Landrätin Jutta Hartwieg. Markus Trettin: „Weitere Veranstaltungen dieser Art sind in und für Bad Segeberg geplant.“

Veröffentlicht am: 23.09.2011