Tatort Baustelle  Schutz auf Mietbasis

Bad Segeberg/Hamburg (sh/sw) Nahezu täglich stößt man in der Presse auf Headlines wie „Die Baustelle – Tummelfeld der Langfinger”, „Problem Baustellendiebstahl” oder „Machtlos gegen Werkzeugklau auf Baustellen”. Hierbei bleiben die betroffenen Firmen in den meisten Fällen auf den Kosten sitzen. Doch Bauunternehmer sind dreisten Dieben nicht schutzlos ausgeliefert. Eine Baustellenabsicherung durch einen professionellen Sicherheitsdienstleister schafft hier Abhilfe.



Es gibt zum einen die Bedrohung von außen durch kriminelle Diebesbanden und zum anderen die von innen, durch auf der Baustelle tätige Insider. Eine komplette Rundum- Überwachung durch spezialisiertes Per- sonal ist für die meisten Bauunternehmer in der Regel zu teuer und so wird häufig komplett darauf verzichtet etwas abzusichern. „Angesichts der steigenden Kriminalität und hohen Kosten resignieren viele Bauunternehmer. Das ist für uns Grund genug, das Thema Baustellensicherheit offensiver anzugehen”, so Lilia Posen, Kundenberaterin bei MEBO Sicherheit.



Mehr Leistung für weniger Geld

Die Lösung von MEBO ist effektiv. Eine Funkalarmanlage sichert den kompletten Baustellenbereich. Durch die völlig drahtlose Funktechnik und die Arbeitsweise mit Batteriestrom ist die Anlage vollkommen mobil. Bestehend aus einer Alarmzentrale und bis zu 80 Funk-Außenmeldern lässt sie sich individuell auf die jeweilige Baustellensituation anpassen. „Im Gegensatz zum herkömmlichen Wachdienst ist der eine Funkabsicherung rund um die Uhr im Einsatz und darüber hinaus spart der Baustellenbetreiber dadurch bis zu zwei Drittel der herkömmlichen Kosten. Bei uns können die Unternehmer im Rahmen eines Service-Pakets ihre Sicherheitstechnik bedarfsgerecht und tagesgenau mieten“, erklärt Lilia Posen weiter. Service wird bei MEBO Sicherheit groß geschrieben, dazu gehört natürlich auch die individuelle Auswahl der passenden Module sowie der Auf- und Abbau ohne die Arbeitsabläufe zu stören.



„Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema effektive Baustellenabsicherung zur Verfügung, vereinbaren Sie einen Termin vor Ort“, so Lilia Posen abschließend.



www.mebo.de | Tel.: 0 45 51 / 95 94 - 962 30

Veröffentlicht am: 19.03.2018