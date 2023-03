Teambuilding  ein nicht unwesentlicher Erfolgsfaktor

Hamburg (th/jj) Ein gutes Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist wichtig, um einen reibungslosen Ablauf komplexer Projekte zu garantieren. Doch was ist hier der richtige Weg, um eine vertrauensreiche Basis zu schaffen? Das Team der S.O.F.A. GmbH setzt auf teambildende, abwechslungsreiche Firmenevents.



Oft herrscht eine große Distanz zum Chef, genau diese Barrikaden werden mit dem richtigen Programm aus dem Weg geräumt. „Grade Aktivitäten im Outdoor-Bereich machen Spaß, im Sommer bieten sich natürlich grade Strandspiele an. Der Teamgeist wird bei verschiedenen Spielen wie beispielsweise beim Friesenabitur, einer Orientierungstour oder beim Turnier im Western Style geweckt“, erzählt Christina Moldt, Geschäftsführerin der Zweigstelle Hamburg. „Wir schnüren ein Komplettpaket für eine gelungene Firmenfeier.“ Ob Tagungen, Ausflüge oder andere Firmenevents, das kreative Team der S.O.F.A. GmbH hat für jeden Anlass die richtige Idee.



„Damit die Firmenfeier nicht einfach nur einen Pflichttermin darstellt, sondern in guter Erinnerung bleibt und gerne wiederholt wird, lassen wir keine Wünsche offen. Nachdem sich die Mannschaften behauptet haben, darf sich zum Beispiel auf ein leckeres Barbecue am Strand gefreut werden, das natürlich auch von uns organisiert wird“, so Christina Moldt abschließend.



Foto: Teambuilding ist eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und letztendlich zur Förderung der Produktivität des Unternehmens.

Veröffentlicht am: 04.03.2015