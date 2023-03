Teamdynamik: Vom „Haufen zum Team“

Hamburg (em/tk) Wie entfalten Teams volle Durchschlagskraft? Auf Initiative des Lions Club Ellerbek Rellingen und des Leo Clubs „Tor zur Welt“ lädt der Business Club Hamburg am Freitag, 22. April, von 19 bis 22 Uhr, zu einer spannenden Veranstaltung ein.



Ex-Nationaltrainer der Hockeyherren und zweifacher Goldmedaillen Gewinner Markus Weise (Foto) spricht über Teambuilding, Motivation und den Weg vom „Haufen zum Team“ – nicht nur in einer Mannschaft. Der Trainer des Jahres 2011 (Deutscher Olympischer Sportbund) und Diplomkaufmann gibt seine Erfahrungen in Teamführung und Motivation in lebendigen Vorträgen weiter.

Im Anschluss an die Veranstaltung ist ein gemeinsamer Ausklang mit interessanten Gesprächen und kulinarischen Köstlichkeiten geplant. Teilnahmekosten: 30 Euro pro Person, davorn 20 Euro fürs Buffet und 10 Euro als Spende für „Friends of Chepel“. Getränke werden nach Verzehr berechnet. Weitere Infos und Termine auf www.bch.de

Veröffentlicht am: 12.04.2016