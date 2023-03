Teamgeist fördern mit der mobilen Schlittschuhbahn

Hamburg (tk/kv) Firmenfeiern werden mit der S.O.F.A. GmbH zu einem unvergesslichen Event für Mitarbeiter und deren Familien. Denn wenn es um die Planung von Firmenevents geht, ist die S.O.F.A. GmbH genau die richtige Adresse, um eine Feier an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anzupassen.



In enger Abstimmung mit dem Kunden werden sämtliche Belange vom Veranstaltungsort, Catering, Gästevolumen sowie Musik über Beleuchtung und Flair bis hin zu dem benötigten Equipment besprochen. Danach übernimmt die S.O.F.A. GmbH alle weiteren Aufgaben. „Genießen Sie ganz einfach einen sorglosen Abend mit Ihren Gästen und verlassen Sie sich darauf, dass unser geschultes Team alles regelt. Zudem entstehen keine Agenturkosten, denn wir bietet alles aus einer Hand!“, so Christina Moldt, Zweigstellenleiterin der S.O.F.A. GmbH in Hamburg. Das Eventteam verfügt nicht nur über ein großes Maß an Kompetenz und Wissen, sondern auch über das nötige Equipment, um eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen.



„Ob Sommer oder Winter, Indoor oder Outdoor wir haben für jedes Event die passende Ausrüstung. Ein besonderer Hingucker ist der ,Magic Ice Rink’. Eine Schlittschuhbahn aus Kunststoffplatten, auf der man genauso gut Schlittschuh laufen kann, wie auf Eis. Besonders geeignet ist diese Bahn für Firmenevents, wie beispielsweise Tag der offenen Tür oder die Weihnachtsfeier, da er ganz ohne Energie und Wasserkosten arbeitet. Wir legen die Platten aus, setzen die Bande, bauen die Hütten auf und dann geht es los!“, versichert Christina Moldt. Die Bahn kann in jeder beliebigen Größe aufgebaut werden. Die einzelnen Platten, die jeweils einen Quadratmeter groß sind, werden zu einer gleichmäßig ebenen Fläche zusammengefügt. Durch ein Nut- Feder-Verbundsystem werden die Platten verbunden und von einem Bandensystem aus Holz oder Kunststoff, welches knapp einen Meter hoch ist, eingerahmt. Auf der Schlittschuhbahn kann man dann je nach Wunsch Eishockey spielen, Eisstockschießen oder Eiskunstlaufen. Sie ist mobil für Betriebsfeste und Weihnachtsmärkte oder auch auf der Strandpromenade ganzjährig einsetzbar.

Veröffentlicht am: 06.10.2016