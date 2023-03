Technisch perfekt

Quickborn (sw/em) Zeit ist Geld! Im Computerhaus-Quickborn erhalten Unternehmen und Geschäftsleute kompetenten und vor allem schnellen Service von ausgebildeten Fachleuten.



„Ein professioneller Auftritt im Web ist für Unternehmen unerlässlich“, weiß Geschäftsführer Gordon Kraft. „Wir designen und fertigen Ihre Webseite nach Ihren Wünschen an. Für diese Webseiten übernehmen wir selbstverständlich die Erstellung eines Content Management Systems – für jede gewerblich genutzte Website unbedingt erforderlich, um diese jederzeit effizient organisieren und aktualisieren zu können.“



Nach Einarbeitung sind diese Tätigkeiten ohne Programmierkenntnisse durchaus von eigenen Mitarbeitern zu bewerkstelligen. Die Experten der Computerhaus-Quickborn GmbH bieten zudem individuelle Schulungen zu Themen wie Office-Anwendungen, Internet und E-Mail an – ideal, um alle Mitarbeiter den neuesten Stand zu bringen. „Gerne beraten wir Sie in den Bereichen Hard- und Software sowie Multimedia, Internet und Telekomunikation“, so Gordon Kraft. „Bei uns bekommen Sie nicht nur bedarfsgerecht zusammengestellte Computer, sondern eine qualifizierte Beratung gratis dazu. Sie haben Fragen rund um mobiles Internet für Ihr Smartphone? Als offizieller vodafone- Partner sind wir Ihnen gerne behilflich. So erhalten Sie immer genau das, was zu Ihnen und Ihrem Unternehmen am besten passt.“



Foto: Umfangreichen Service rund um das Thema Computer – das erhalten Kunden von Gordon Kraft und seinem Team in Quickborn.

Veröffentlicht am: 26.07.2012