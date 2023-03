Tesa expandiert nach China

Norderstedt (em/sh) Die tesa SE hat das Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich abgeschlossen. Sowohl das Direkt- als auch das Handelsgeschäft in allen Regionen trugen zu dem Wachstum bei. Die größten Zuwächse verzeichnete die Region Asien. Treiber war dort vor allem das Projektgeschäft mit der Elektronikindustrie.



„2018 war erneut ein gutes Jahr für tesa. Wir sind im Umsatz deutlich über der Marktentwicklung gewachsen, die Umsatzrendite lag weiterhin auf dem hohen Niveau der Vorjahre“, sagte Dr. Robert Gereke, Vorstandsvorsitzender der tesa SE, auf der Pressekonferenz in Norderstedt bei Hamburg. „Auf diesem Erfolg ruhen wir uns jedoch nicht aus; vielmehr gibt er uns den Spielraum, angesichts eines sich dynamisch verändernden Marktumfeldes weiter in Innovation sowie den Ausbau unserer Präsenz in den Wachstumsregionen und den digitalen Märkten zu investieren. Damit stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.“



tesa hat im Dezember mit dem Ausbau seines Standortes im chinesischen Suzhou begonnen. Geplant sind Investitionen von mehr als 30 Mio. Euro, unter anderem in den Aufbau einer Reinraum-Produktionseinheit, um zusätzliche Kapazitäten zur Herstellung von Spezialklebebändern für die kommenden Generationen elektronischer Endgeräte zu schaffen. Darüber hinaus wird die Forschung & Entwicklung, insbesondere das sogenannte Application Solution Center, erweitert mit dem Ziel, die Entwicklung neuer, marktgerechter Produkte gemeinsam mit Kunden voranzutreiben.

Veröffentlicht am: 08.08.2019