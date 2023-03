Texte, die ankommen!

Bad Segeberg (ls) Durch die Arbeit in und mit kleinen und mittelständischen Unternehmen wissen Petra Sauer-Wolfgramm und Petra Rogge, worauf es den Kunden in der Kommunikation ankommt: Ansprechendes Fachwissen verknüpft mit Kreativität, Verlässlichkeit und dem Quäntchen Pragmatismus, um Projekte zeitnah und kosteneffizient umzusetzen.



Die beiden erfahrenen und qualifizierten Geschäftsführerinnen zeichnen sich durch eine effiziente, überzeugende, kreative und individuelle Arbeit aus. Zudem sind sie in der Unternehmenskommunikation erfahren und beherrschen daher beide das schnelle Erfassen der Essentials. Mit dem Thema Kommunikation sind Petra Rogge und Petra Sauer-Wolfgramm verbunden und dadurch nah am Kunden, um anspruchsvoll und ansprechend zu arbeiten. Sie schreiben überzeugende Texte und stärken die Medienpräsenz zu fairen Konditionen. Sauer und Rogge – HR Communications GbR sorgen für mehr Durchschlagskraft des strategischen Kerngeschäfts und entlasten professionell die Text- und Medienarbeit ihrer Kunden. Die Texte der beiden erfolgreichen Frauen sind suchmaschinenfreundlich und verhelfen ihren Kunden zum positiven Online-Marketing. Darüber hinaus präsentieren sie ihnen Pressemitteilungen, Handouts, Newsletter, Flyer, Stellenanzeigen, Broschüren, Mitarbeitermagazine und vieles mehr. Die wirkungsvolle Arbeit nach innen und außen hat zur Folge, dass die Position im Arbeitsmarkt gestärkt und das Profil im Wettbewerb geschärft wird.



Foto: Petra Rogge und Petra Sauer-Wolfgramm wissen um ihre Stärken.

Veröffentlicht am: 10.01.2013