The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben

Utopie? Ganz und gar nicht, sagt John P. Strelecky, Amerikanischer Bestseller Autor. Er beschreibt am Beispiel des Unternehmer Thomas Derale, der 15 Unternehmen führt, wie das funktionieren kann. Jedes seiner Unternehmen hat einen Zweck der Unternehmung, ein WARUM! Der Amerikaner sagt dazu: jedes Unternehmen hat seinen „Purpose“. Wenn ein Unternehmen, seinen Nutzen, sein Ziel gefunden hat, wird es umso einfacher neue Mitarbeiter einzustellen, die diesem Nutzen folgen möchten. WIN-WIN für beide, Unternehmer und Mitarbeiter. Neue Mitarbeiter werden von Thomas Derale unterstützt, ihre persönlichen Lebensziele, ihrekennenzulernen. Stimmen diese mit den Zielen der Firma überein, funktioniert die intrinsische Motivation, die eigenständige Selbstmotivation. Jeder geht täglich mit einem Lächeln und großer Freude zur Arbeit. Das Buch basiert auf den beiden ersten Büchern von John Strelecky, die „“ und dem „“, das im amerikanischen den Titel „“ trägt. Der amerikanische Titel trifft den Inhalt sehr viel besser. Es geht um das WARUM. Zusammengefasst, wer seine Ziele, die er im Leben noch erreichen möchte, und seine eigene Bestimmung kennt wird sehr selbstmotiviert arbeiten können. Strelecky beschreibt „mach mich Besser“ Meetings, die er „Talimpopo“ nennt. Er berichtet von Museumstagen und rechnet vor warum eine geringe Mitarbeiter Fluktuation jedem Unternehmen nutzt. Es rechnet sich, selbstmotivierte Mitarbeiter zu haben, die das Unternehmen weiterbringen möchten. Daraus entsteht, dass es die WERs sind, die einen beim Erreichen der Ziele wirklich weiterbringen. Drehen sie ihre Frage zum Ziel um. Fragen sie nicht wie erreiche ich mein Ziel! Fragen sie, wer hat das Ziel schon einmal erreicht. Wer kann mir weiterhelfen auf dem Weg zu meinem Ziel. Wer hat das , dies ist die wesentliche Fragen die John Strelecky in dem Buchbeschreibt. Auf dem Buchrücken ist noch folgender Satz vermerkt: Warnhinweis für Führungskräfte und Firmeninhaber: Nach der Lektüre dieses Buches könnte ihr Unternehmen sich dramatisch verändern – zum Positiven! Ein Buch das beispielhaft Unternehmer und Mitarbeiter anregen will, in der Unternehmenskultur etwas zu verändern. Zum Positiven. Das Buch ist super spannend geschrieben. Großartig aus dem Amerikanischen übersetzt. Einziger Minuspunkt, die Unternehmen von Thomas Derale sind noch fiktiv. Und gerade deshalb lohnt es sich dieses Buch zu lesen. Sie werden sehr gefesselt sein.The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben von John P. Strelecky 2009 erschienen Deutscher Taschenbuch Verlag