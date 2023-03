Thomas Köppl besuchte Sommerfest der Mehr Möglich Macher

Quickborn (em/jhw) 21. August 2015, Super Wetter, super Stimmung zum Sommerfest der drei Schwesterfirmen step one, In' Konzept und die messemacher. Eingeladen waren Kunden, Freunde, Familie und Nachbarn der drei Unternehmen. Gerd Wutzler (Geschäftsführer der drei Fimen) ließ dem Quickborner Bürgermeister Thomas Köppl im Rahmen des Sommerfestes, gemeinsam mit den 80 anwesenden Gästen, das hochmoderne fahrbare Hochregal-System in Augenschein nehmen. Die messemacher hatten im Februar 2015 das Richtfest für den Anbau der Lagerhalle 2 in Quickborn gefeiert. Dank des hochmodernen fahrbaren Hochregalsystems können hier auf 830 Quadratmeter 2.000 Paletten-Stellplätze genutzt werden. Der Hallenbau entspricht den höchsten ökologischen und ökonomischen Ansprüchen.



Das Firmengelände der messemacher in Quickborn (WEP Gewerbegebiet) wurde mit Blumen und Luftballons in sommerliches Gelb gefärbt – der gemeinsamen Firmenfarbe der drei Unternehmen. Das Gesamtgrundstück der messemacher in Quickborn im WEP Gewerbegebiet umfasst 3.500 Quadratmeter. „Wir bieten alles aus einer Hand“ so Geschäftsführer und Gründer Gerd Wutzler. Das Angebot an die Kunden ist ganzheitlich. Das 2001 vom Industrie und Kommunikationsfachwirt Gerd Wutzler gegründete Unternehmen, das auf die Präsentation von Unternehmen bei Messen und Events spezialisiert ist, erhielt durch die 2009 gegründete Schwesterfirma In’Konzept in puncto Vertriebs- und Messekommunikation Verstärkung. 2011 wurde das Leistungsspektrum durch Gründung der dritten Schwesteragentur messemacher, die sich klassischem Messebau beschäftigt, vervollständigt. „Wir haben auf die Bedürfnisse am Markt reagiert und treten unseren Kunden als ganzheitlicher Lösungsanbieter entgegen“, sagt Gerd Wutzler. Sein Leitsatz lautet: Mehr Möglich Machen (www.mehr-moeglich-machen.com). „Wir betreuen unsere Kunden von der Idee, über die Planung und Umsetzung mit begleitender Vertriebskommunikation und Leadgenerierung bis zur Erfolgskontrolle.“ Deutschlandweit ist dieses ganzheitliche Leistungsspektrum bisher einzigartig. Über 2.300 Messe- und Eventprojekte wurden seit Firmengründung realisiert. Der langjährige und zufriedene Kundenstamm setzt sich aus Unternehmen aus 24 verschiedenen Wirtschaftsfeldern und mit unterschiedlichen Betriebsgrößen zusammen. Hierzu zählen u.a. Beiersdorf AG, AET, Mitsubishi Electric, Olympus, Lübbering, Gruner + Jahr, Köttermann, dpa, Hansaton, CFK Valley oder Schaumann.



Kunden, Freunde, Familie und Nachbarn waren sich einig, ein rundum gelungenes Fest. Alle freuen sich auf das Sommerfest 2016



Foto (v.l.n.r.): Gerd Wutzler (Geschäftsführer der drei Fimen step one, In’Konzept und die messemacher), Quickborner Bürgermeister Thomas Köppl, Pamela Kler (Geschäftsführerin die messemacher) und Stefan Hamann (Geschäftsführer die messemacher)





Veröffentlicht am: 28.08.2015