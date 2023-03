Torsten Albig zu Gast beim BDS Neujahrsempfang 2012

Norderstedt (mp) „Politik trifft Wirtschaft“ – so lautet das Motto des BDS Neujahrsempfangs am 24. Januar 2012. Rund 200 Gäste, darunter die BDS Mitglieder sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, hat der BDS exklusiv zu dieser besonderen Veranstaltung bei BMW STADAC in Norderstedt eingeladen.



Um 18 Uhr startet der Neujahrsempfang mit einem entspannten Come-Together, bevor um 19 Uhr eine Fragerunde mit dem Ministerpräsident- Kandidaten der SPD – Torsten Albig – beginnt.



Was kann Torsten Albig für regionale Unternehmer tun?

BDS-Mitglieder haben hier die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen. „Es soll geklärt werden, was der zukünftige Ministerpräsident für die Unternehmer in der Region tun kann“, erklärt die 1. Vorsitzende des BDS, Birgit Wieczorek. „Torsten Albig beantwortet gerne alle Fragen der Mitglieder rund um dieses Thema.“



Networking in entspannter Atmosphäre

Die Fragen dafür können bereits im Vorwege beim BDS abgegeben oder an diesem Abend gestellt werden. Anschließend haben die Gäste bei leckerem Fingerfood die Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu pflegen.



Ein Mann voller Erfahrungen und Erfolgen

Die Laufbahn von Torsten Albig ist geprägt von Erfahrung und Erfolgen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Er lebt mit seiner Familie seit 2002 in Kiel. Aufgewachsen ist der 48-Jährige in Ostholstein, bevor der gebürtige Bremer 1977 nach Nordrhein-Westfalen ging.

Bereits 1982 ist er in Bielefeld in die SPD eingetreten, dort machte er sein Abitur und studierte Jura. Ebenfalls in Bielefeld sammelte er erste Erfahrungen als Ortsvereinsvorsitzender der SPD. Nach seinem Studium kehrte er 1992 als Jurist in der Landessteuerverwaltung nach Schleswig-Holstein zurück. In Lütjenburg war Torsten Albig Mitglied des Magistrats und Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung.

Ende 1994 ist der gebürtige Bremer für das Land Schleswig-Holstein nach Bonn in die Landesvertretung im Bund gegangen. Daraus wechselte Torsten Albig 1996 in das Büro des damaligen SPD-Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine und arbeitete bis zur Bundestagswahl 1998 für den Parteivorstand der SPD im Planungsstab. Mit der Ernennung Oskar Lafontaines zum Bundesfinanzminister wechselte auch Torsten Albig in die Bundesregierung.



Für Oskar Lafontaine und seinen sozialdemokratischen Amtsnachfolger Hans Eichel leitete Torsten Albig bis 2001 und später von 2006 bis 2009 auch für Peer Steinbrück als Sprecher die Kommunikation des Ministeriums.

Zwischenzeitlich war der 48-Jährige nicht nur Konzernsprecher der Dresdner Bank in Frankfurt am Main, sondern von 2002 bis 2006 auch Dezernent und Stadtrat in der Landeshauptstadt Kiel.

Dort war er unter anderem für die Bereiche Finanzen, Personal und Kultur zuständig. Seit Juni 2009 ist Torsten Albig direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählter Oberbürgermeister von Kiel.



Zu Gast bei BMW STADAC in Norderstedt

Die Gäste des BDS Neujahrsempfang können sich daher auf eine spannende Fragerunde mit Torsten Albig freuen. Stattfinden wird der Empfang in den Verkaufsräumen von BMW STADAC in Norderstedt. „Wir freuen uns, die BDS-Mitglieder und geladenen Gäste in unserem Hause begrüßen zu dürfen und insbesondere auf Torsten Albig“, so Philip Leuchtenberger, Leiter Vertrieb und Marketing von STADAC.



Auf dem neusten Stand der Technik

Rede und Antwort stehen an diesem Abend übrigens auch zwei Preisträger. So verdiente sich zum einen der neue BMW 1er das Goldene Lenkrad 2011. Der kleinste Sportler aus den BMW-Reihen konnte sich in der Kompaktklasse erfolgreich durchsetzen. Zum anderen gebührt die Ehre dem 6er Cabrio - diesem auf Rang zwei in der Kategorie der offenen Fahrzeuge. Beide eindrucksvolle Siegertypen freuen sich auf ein Kennenlernen bei STADAC.

Bei Fingerfood und Getränken werden alle Anwesenden im Anschluss die Möglichkeit haben dem STADAC-Team Fragen zu stellen. STADAC präsentiert die Highlights aus dem Jahr 2011 und vielleicht sogar eine Sneakpreview auf Fahrzeugmodelle aus dem kommenden Jahr. Ein exklusiver Abend ist garantiert.



Unternehmer, die jetzt neugierig geworden sind, können sich telefonisch an Birgit Kono (Sekretariat) unter 040 / 32 59 53 10 wenden. Weitere Informationen auch im Internet unter www.bds-norderstedt.de.

Veröffentlicht am: 21.12.2011