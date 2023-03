Tourismuskonjunktur auf 15-Jahres-Hoch

Zum fünften Mal in Folge steigt der von der IHK Schleswig-Holstein ermittelte touristische Konjunkturklimaindex und erreicht den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Die Unternehmen des Gastgewerbes sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Dies bestätigen die aktuellen Ergebnisse der Konjunkturumfrage Tourismus der IHK Schleswig-Holstein.





Für den Zeitraum von Mai bis Oktober 2015 liegt der Index auf einer Skala von 0 bis 200 bei überdurchschnittlichen 136,5 Punkten und damit noch einmal 11,8 Punkte über dem des Vorjahres. Es ist der höchste Wert in den vergangenen 15 Jahren und übertrifft jenen der IHK Nord, der die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein insgesamt abbildet, um 9 Index-Punkte.



Träger der positiven Gesamtentwicklung ist einmal mehr der Beherbergungsbereich. Dafür sprechen überaus positive 140,3 Punkte in diesem Segment. Zwar legte auch die Gastronomie zu, bleibt aber mit 132,7 Punkten unter diesem Wert. Damit verstetigt sich der festzustellende Trend einer leicht unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklung der beiden Hauptgeschäftszweige des schleswig-holsteinischen Gastgewerbes – wenn auch auf hohem Niveau. Im Vergleich zwischen den Regionen in Schleswig-Holstein erreicht die Ostsee mit 148,5 Punkten deutlich die Spitzenposition.



Die Zukunftserwartungen der Unternehmer folgen der positiven Einschätzung der aktuellen Geschäftslage. Auch anhand der geplanten Investitionsvorhaben lässt sich eine optimistische Grundstimmung in der Branche feststellen. Als größtes Risiko bewertet das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein den zunehmenden Fachkräftemangel. Lohnkosten und steigende Energiepreise stellen weitere Herausforderungen für die Unternehmen dar. Die Zahl der Beschäftigten bleibt aber weiterhin stabil und wird sich bei der Mehrheit der gastgewerblichen Betriebe in der nächsten Saison voraussichtlich nicht verändern.



Das Thema Digitalisierung gewinnt in der Tourismuswirtschaft immer mehr an Bedeutung. 86 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie dem Thema durchaus offen gegenüberstehen. Allerdings scheint E-Tourism insbesondere im ländlichen Raum eher die Ausnahme als die Regel zu sein. Viele Anbieter nutzen die Möglichkeit einer umfassenderen Vermarktung nicht. 19 Prozent der gewerblichen Tourismusbetriebe in Schleswig-Holstein halten das Thema Online-Marketing noch immer für wenig bedeutend.



Ausführliche Hintergründe zur Entwicklung des Tourismus in Schleswig-Holstein finden Sie im aktuellen Konjunkturbericht der IHK Schleswig-Holstein.

Veröffentlicht am: 27.11.2015