Traditionelle Werte für ein sicheres Fundament

Kaltenkirchen (em/ab) Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen, sich selbst und das Unternehmen weiterbringen. Der Business Club Kaltenkirchen bietet seinen Mitgliedern die optimale Plattform für effektives Netzwerken.



Wer seine Geschäftsbeziehungen vertiefen und ausbauen, aktiv an Veranstaltungen mitwirken und dabei auf die Stärke eines Partnerkreises zurückgreifen möchte, hat auf den monatlichen Treffen des bck die Möglichkeit, als Gast die Arbeit des überregionalen Netzwerkes kennenzulernen. „So erfahren Sie, ob der businessclub auch für Sie und Ihr Unternehmen eine attraktive Chance ist, auf der einen Seite Ihre Leistungen zu präsentieren sowie durch den aktiven Erfahrungsaustausch zu profitieren und auf der anderen Seite mit Ihrem Mitwirken unser Netzwerk zu ergänzen und zu bereichern“, lädt Veronika Podzins, Geschäftsführerin des businessclub Kaltenkirchen, alle Interessierten ein. „Hier treffen sich Unternehmer, freiberuflich Selbstständige und Angestellte, die professionell und branchenübergreifend in verschiedenen Bereichen tätig sind, um gemeinsame Werte in den Geschäftsbeziehungen zu leben, eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung zu fördern sowie sich selbst und das eigene Unternehmen weiter zu entwickeln“, so die Versicherungsund Finanzmaklerin weiter. Die Möglichkeit zum persönlichen Netzwerken ist angenehm und fördert das Gefühl, etwas zu bewegen. Der bck möchte keine Mitglieder sammeln und verwalten, sondern Input geben und erhalten. Durch den Erfahrungsaustausch, Vorträge und die Durchführung von gemeinsamen Projekten, hat der Business Club Kaltenkirchen bereits interessante Projekte und Kooperationen ermöglicht. Regelmäßig werden Abende zu verschiedenen Themen organisiert, das möchte der Club auch im nächsten Jahr weiter fortführen. Informationen finden Interssierte unter: www.bck-sh.de

Veröffentlicht am: 18.12.2014