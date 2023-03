Training ist Maßarbeit

Norderstedt (em/mp) „Maßarbeit ist in Training und Coaching gefragt; individuelles Lernen in lockerer Atmosphäre sichert Transfer-Erfolge“, weiß Diplom- Betriebswirt Peter Schmitt.



Wie aber nehmen Trainer und Weiterbildungs- Verantwortliche „Maß“? Wie werden Seminarprozesse so maßgeschneidert, dass jeder Teilnehmer das mitnimmt, was ihn persönlich im täglichen Arbeitsprozess stärkt und erfolgreich macht? Wie werden Potenziale erkannt? Wie wird Stress reduziert und Performance optimiert? Die Antwort geben Peter Schmitt und das Structogram, als Ergebnis der Biostrukturanalyse. Gestützt auf aktuelle Erkenntnisse der Hirnforschung, beschreibt das Structogram den unterschiedlichen Einfluss der drei Hirnbereiche. Es zeigt die individuellen Grundmuster unserer Persönlichkeit auf.

Veröffentlicht am: 01.12.2011