Training nach der Donuts© - Methode

Mit ihrem Unternehmen Purchasing Partner trainiert und coacht Tanja Dammann- Götsch seit 2006 Führungskräfte aus dem Einkauf der Automobilindustrie. Davor war sie über 15 Jahre selbst Führungskraft in der Industrie, unter anderem im Bereich Training & Development bei einem der größten Automobilhersteller. Für sie ist Einkaufstraining nicht gleich Verkaufstraining.



Nach ihrer Einschätzung folgt der Einkauf eigenen Gesetzen und ist über viele Jahre fehlgeleitet worden. Spektakuläre Rückrufaktionen wurden dadurch mitverschuldet. Mit ihrer eigens für den Einkauf der Automobilindustrie entwickelten DONUTS©- Methode bringt sie den Einkauf zu Höchstleistungen, die dem gesamten Unternehmen zugute kommen, statt immer nur an der Kostenschraube zu drehen. Der Begriff kommt aus der Formel 1. Dort stehen Donuts für Siegen, beste Performance und Leidenschaft. Heute coacht die Einkaufsexpertin Führungskräfte aus dem Einkauf der Automobilindustrie in den USA, in Mexico und in Europa. Im Frühsommer 2014 hat sie die Purchasing Partner Academy gegründet. Tanja Dammann-Götsch ist verheiratet und lebt in Hanau.



Foto: Tanja Dammann-Götsch weiß: „Einkaufstraining ist nicht gleich Einkaufstraining.“

Veröffentlicht am: 01.10.2014