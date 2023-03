Trauer am Arbeitsplatz - Herausforderung für FK

Immer wieder ereignen sich plötzliche Todesfälle in Unternehmen. Mitarbeiter trauern um Angehörige und Teams verlieren KollegInnen. Als Führungskraft sind Sie gefordert, schnell, überlegt und fürsorglich darauf zu reagieren. Sprachlosigkeit, Unsicherheit und Ohnmacht treten jedoch oft in den Vordergrund und nicht zuletzt fehlen die „richtigen“ Worte.



Welche Trauersituationen treten in der Arbeitswelt auf und welchen Herausforderungen stehen Sie als Führungskraft gegenüber? Wie können Sie diesen im Spannungsfeld zwischen persönlicher Fürsorge und beruflichen Anfor-derungen gerecht werden? Sind Formen der Prävention möglich? Wie kann der Umgang mit Trauer im Betrieb gestaltet werden?



Die Veranstaltung zeigt wichtige Impulse für einen gesunden und authentischen Umgang mit trauernden Menschen auf. Ihre Rolle als Führungskraft steht hierbei im Fokus.



Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte



27.04.2016 | 09:00 Uhr | Beratungsstelle CHARON

Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg



Veröffentlicht am: 23.03.2016