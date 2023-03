24.11.2016 | 09:16 Uhr | Beratungsstelle CHARON | Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg



Beratungsstelle CHARON (em) Trauer im Team – Umgang mit Sterben, Tod und Abschied am Arbeitsplatz



Trauer ist nicht nur ein privates Thema, sondern wirkt auch in die Arbeitswelt hinein. Menschen, die Angehörige, Freunde oder Bekannte verloren haben, sind von diesem Ereignis betroffen und nehmen ihre Gedanken und Gefühle mit an den Arbeitsplatz.



Wie erleben Sie trauernde Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen? Welche Unsicherheiten treten auf, zumal man ja

„nichts falsch machen will“?



Trauer zu zeigen als auch aushalten zu können, sind wichtige Voraussetzungen für Teams aller Art. Doch, wie können Trauer- und Abschieds-prozesse wahrgenommen und optimal gestaltet werden? Wie können Hilflosigkeit und Ohnmacht im Miteinander aufgelöst bzw. getragen werden?



Das Seminar zeigt konkrete Möglichkeiten auf, wie Fach- und Führungskräfte ihre Teams fördern und Mitarbeitende sich im Umgang mit trauernden Kolleginnen und Kollegen stärken können.



Inhalte:

• Was ist Trauer? Merkmale und Erscheinungsformen

• Situationen und Auswirkungen von Trauer

• Veränderungen im Team

• Herausforderungen für Führungskräfte sowie

Kolleginnen und Kollegen

• Umgang mit schwererkrankten Teammitgliedern sowie

trauernden Mitarbeitenden

• hilfreiche Rituale für Teams im Trauerprozess

• Reflexion des eigenen Handelns und Austausch über

berufliche Erfahrungen

• Persönlicher und ressourcenorientierter Umgang mit

Sterben, Tod und Trauer





Zielgruppen:

Fach- und Führungskräfte, betriebliche Multiplikatoren

sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Anmeldung:

Bis zum 18. November 2016 unter Tel. 040 / 22 63 03 00

oder info@charon-hamburg.de











Veröffentlicht am: 11.10.2016